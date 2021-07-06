https://ria.ru/20210706/an-26-1740134602.html

Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26

Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26

Штурман разбившегося самолета Ан-26 Владимир Садиев был профессионалом, он всю жизнь проработал на Камчатке, сам строил дом и никому не отказывал в помощи,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:10

2021-07-06T17:10

2021-07-06T17:10

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Штурман разбившегося самолета Ан-26 Владимир Садиев был профессионалом, он всю жизнь проработал на Камчатке, сам строил дом и никому не отказывал в помощи, рассказал РИА Новости его товарищ Максим Сурков.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.По его словам, Владимир родился и всю жизнь проработал на Камчатке, у него осталась семья."Он многое своими руками мог делать. Несмотря на свою профессию, у него был грузовичок, с помощью которого он строил свой дом, хозяйство и помогал друзьям", - добавил Максим.В аккаунте Садиева в Instagram опубликованы фото с его работы, а также снимки с семьей и из дома, где он сам сложил печь.

https://ria.ru/20210706/oshibka-1740112693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740114645.html

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, петропавловск-камчатский, происшествия