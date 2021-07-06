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Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26
Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26
Штурман разбившегося самолета Ан-26 Владимир Садиев был профессионалом, он всю жизнь проработал на Камчатке, сам строил дом и никому не отказывал в помощи,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:10
2021-07-06T17:10
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
петропавловск-камчатский
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Штурман разбившегося самолета Ан-26 Владимир Садиев был профессионалом, он всю жизнь проработал на Камчатке, сам строил дом и никому не отказывал в помощи, рассказал РИА Новости его товарищ Максим Сурков.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.По его словам, Владимир родился и всю жизнь проработал на Камчатке, у него осталась семья."Он многое своими руками мог делать. Несмотря на свою профессию, у него был грузовичок, с помощью которого он строил свой дом, хозяйство и помогал друзьям", - добавил Максим.В аккаунте Садиева в Instagram опубликованы фото с его работы, а также снимки с семьей и из дома, где он сам сложил печь.
https://ria.ru/20210706/oshibka-1740112693.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, петропавловск-камчатский, происшествия
Стали известны подробности о личности штурмана разбившегося Ан-26
17:10 06.07.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Штурман разбившегося Ан-26 всю жизнь проработал на Камчатке, рассказал его друг

Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Штурман разбившегося самолета Ан-26 Владимир Садиев был профессионалом, он всю жизнь проработал на Камчатке, сам строил дом и никому не отказывал в помощи, рассказал РИА Новости его товарищ Максим Сурков.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 15:30
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"Недавно с ним только общались. Познакомила нас с ним моя жена, он был ее одноклассником. Владимир никогда и никому не отказывал в помощи. Как профессионал был на высоте", - рассказал Максим.

По его словам, Владимир родился и всю жизнь проработал на Камчатке, у него осталась семья.
"Он многое своими руками мог делать. Несмотря на свою профессию, у него был грузовичок, с помощью которого он строил свой дом, хозяйство и помогал друзьям", - добавил Максим.
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Появилось видео места крушения Ан-26 на Камчатке
В аккаунте Садиева в Instagram опубликованы фото с его работы, а также снимки с семьей и из дома, где он сам сложил печь.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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