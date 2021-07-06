https://ria.ru/20210706/an-26-1740077574.html

В экстренных службах рассказали о людях, находившихся на борту Ан-26

В экстренных службах рассказали о людях, находившихся на борту Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

В экстренных службах рассказали о людях, находившихся на борту Ан-26

Все находившиеся на борту потерпевшего на Камчатке катастрофу самолета Ан-26 люди, по предварительным данным, погибли, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:48

2021-07-06T12:48

2021-07-06T13:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Все находившиеся на борту потерпевшего на Камчатке катастрофу самолета Ан-26 люди, по предварительным данным, погибли, заявил РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, при падении самолета погибли все пассажиры и экипаж", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к месту обнаружения обломков самолета направляются на вездеходах 26 спасателей. "Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом", - отметил представитель ведомства.Ранее Росавиация сообщила, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, ан-26, происшествия