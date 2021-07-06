Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/an-26-1740046101.html
Самолет Ан-26: летно-технические характеристики
Самолет Ан-26: летно-технические характеристики - РИА Новости, 06.07.2021
Самолет Ан-26: летно-технические характеристики
Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:18
2021-07-06T10:18
россия
ан-26
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740036208_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_0589bd9014c5efaa55cc43f13146b11a.jpg
Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет.Был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина). Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов. Самолет Ан-26 является модификацией грузового самолета Ан-24. Представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможно удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком и транспортом-конвейером грузовой кабины. Грузовая кабина герметична. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и, позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров.Ан-26 эксплуатируется во многих государствах мира. Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане. Ан-26 стал базовым для 25 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. Известны китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500. Летно-технические характеристики самолета Ан-26Размах крыла – 29,2 м;длина самолета – 23,8 м;высота – 8,58 м;площадь крыла – 74,98 кв. м.Массы и нагрузки:максимальная взлетная – 24 000 кг,нормальная взлетная – 23 000 кг,пустого – 15 850 кг;Крейсерская скорость – 440 км/чСкорость максимальная – 540 км/чПрактический потолок – 7500 м.Экипаж – 4-5 человек.Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 кг груза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740036208_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9010664a7be6350a2858da73be8178da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ан-26, справки

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики

10:18 06.07.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет.
Был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина). Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года.
Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов.
Самолет Ан-26 является модификацией грузового самолета Ан-24. Представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможно удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком и транспортом-конвейером грузовой кабины. Грузовая кабина герметична. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.
Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и, позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров.
Ан-26 эксплуатируется во многих государствах мира. Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане.
Ан-26 стал базовым для 25 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. Известны китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500.

Летно-технические характеристики самолета Ан-26

Размах крыла – 29,2 м;
длина самолета – 23,8 м;
высота – 8,58 м;
площадь крыла – 74,98 кв. м.
Массы и нагрузки:
максимальная взлетная – 24 000 кг,
нормальная взлетная – 23 000 кг,
пустого – 15 850 кг;
Крейсерская скорость – 440 км/ч
Скорость максимальная – 540 км/ч
Практический потолок – 7500 м.
Экипаж – 4-5 человек.
Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 кг груза.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
РоссияАн-26Справки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния