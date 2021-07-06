https://ria.ru/20210706/an-26-1740046101.html

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики - РИА Новости, 06.07.2021

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики

Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:18

2021-07-06T10:18

2021-07-06T10:18

россия

ан-26

справки

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Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет.Был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина). Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов. Самолет Ан-26 является модификацией грузового самолета Ан-24. Представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможно удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком и транспортом-конвейером грузовой кабины. Грузовая кабина герметична. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и, позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров.Ан-26 эксплуатируется во многих государствах мира. Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане. Ан-26 стал базовым для 25 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. Известны китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500. Летно-технические характеристики самолета Ан-26Размах крыла – 29,2 м;длина самолета – 23,8 м;высота – 8,58 м;площадь крыла – 74,98 кв. м.Массы и нагрузки:максимальная взлетная – 24 000 кг,нормальная взлетная – 23 000 кг,пустого – 15 850 кг;Крейсерская скорость – 440 км/чСкорость максимальная – 540 км/чПрактический потолок – 7500 м.Экипаж – 4-5 человек.Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 кг груза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ан-26, справки