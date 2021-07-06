https://ria.ru/20210706/an-26-1740035792.html

Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26 на Камчатке

Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26 на Камчатке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:09

2021-07-06T09:09

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

михаил мишустин

ан-26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает Росавиация.Во вторник днем самолет Ан-26 на Камчатке, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. Идут поиски."По поручению председателя правительства РФ М.В.Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740034993.html

камчатский край

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крушение ан-26 на камчатке, михаил мишустин, ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатский край, происшествия