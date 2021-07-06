https://ria.ru/20210706/an-26-1740035137.html
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке
Тихоокеанский флот России присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:04
2021-07-06T09:04
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
россия
николай воскресенский (флот)
ил-38
палана
петропавловск-камчатский
тихоокеанский флот вмф россии
ан-26
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Тихоокеанский флот России присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.Пропал самолет, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. На борту, по разным данным, было 27 или 28 человек."В 8.45 (мск) с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолёт Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота", - рассказал Воскресенский.Из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. В скором времени к ним может присоединиться вертолет. На место также готовы выехать медики.По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки Ан-26 были сложными: туман и облачность, сообщает Росавиация. Самолет пропал за 10 минут до назначенного времени посадки.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
https://ria.ru/20210706/an-26-1740035792.html
https://ria.ru/20210706/samolet-1740034993.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, николай воскресенский (флот), ил-38, палана, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флот вмф россии, ан-26, происшествия
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке
09:04 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего самолета Ан-26 на Камчатке