https://ria.ru/20210706/an-26-1740035137.html

Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке

Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего Ан-26 на Камчатке

Тихоокеанский флот России присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:04

2021-07-06T09:04

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

россия

николай воскресенский (флот)

ил-38

палана

петропавловск-камчатский

тихоокеанский флот вмф россии

ан-26

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151587/28/1515872877_0:136:2000:1261_1920x0_80_0_0_a690c894714c7b32c85fe445b7596be7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Тихоокеанский флот России присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.Пропал самолет, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. На борту, по разным данным, было 27 или 28 человек."В 8.45 (мск) с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолёт Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота", - рассказал Воскресенский.Из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. В скором времени к ним может присоединиться вертолет. На место также готовы выехать медики.По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки Ан-26 были сложными: туман и облачность, сообщает Росавиация. Самолет пропал за 10 минут до назначенного времени посадки.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

https://ria.ru/20210706/an-26-1740035792.html

https://ria.ru/20210706/samolet-1740034993.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, россия, николай воскресенский (флот), ил-38, палана, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флот вмф россии, ан-26, происшествия