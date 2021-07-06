https://ria.ru/20210706/aktsii-1740128978.html

Российский рынок акций уверенно растет на дорогой нефти

Российский рынок акций уверенно растет на дорогой нефти - РИА Новости, 06.07.2021

Российский рынок акций уверенно растет на дорогой нефти

Российский рынок акций уверенно растет во вторник по основным индексам на фоне дорогой нефти и стабильного рубля к доллару, следует из динамики торгов. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:54

2021-07-06T16:54

2021-07-06T16:54

дмитрий бабин

цены на нефть

ценные бумаги

северный поток

афк "система"

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алроса

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций уверенно растет во вторник по основным индексам на фоне дорогой нефти и стабильного рубля к доллару, следует из динамики торгов.Рублевый индекс Мосбиржи к 15.17 мск рос на 0,51%, до 3902,54 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,5%, до 1672,87 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" рос на 2 копейки, до 73,48 рубля, курс евро падал на 16 копеек, до 86,99 рубля.В первой половине торгов стоимость нефти повышалась и на максимуме достигала 77,83 доллара за баррель по марке Brent. Однако во второй половине дня стоимость сентябрьского фьючерса перешла к снижению, и к текущему моменту он теряет 0,23%, до 76,98 доллара за баррель."Основной позитив сконцентрирован вокруг нефтегазового сектора. Цены на нефть продолжили рост после того, как страны ОПЕК+ так и не смогли договориться насчет дальнейших действий и пока что оставили текущие квоты по добыче", - также отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".Лидеры роста и паденияАкции "Газпрома" обогнали по рыночной капитализации бумаги Сбербанка. Капитализация газового гиганта приблизилась к 7 триллионам рублей. К текущему моменту акции "Газпрома" поднимаются на 1,03%."Цена газа … сейчас держится на уровнях, которые не так часто можно было наблюдать в последние десять лет. О проведении техобслуживания газопроводов "Ямал–Европа" (35 миллиардов кубических метров) и "Северный поток" (55 миллиардов кубических метров, 13–23 июля) было объявлено ранее, так что это не новость для газового рынка, однако это могло поспособствовать росту спотовых цен. Такое развитие событий позитивно для "Газпрома" и "Новатэка", - отмечает Илья Питерский из "ВТБ Капитала".Акции "Новатэка" растут на 1,21%.Расписки TCS Group стремятся к психологически важной отметке в 7000 рублей и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития группы, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Так, накануне в TCS заявили о начале тестирования услуг private banking, приводит пример она."В краткосрочной перспективе помешать дальнейшему росту бумаг может разве что сформировавшаяся перекупленность. Технически при неспособности закрепиться выше района 7000 рублей можно ожидать коррекции котировок к 6450 рублей, а далее – к 6000 рублям", - прогнозирует аналитик.В лидерах снижения – акции "Распадской" (-3,49%), "Алросы" (-2,41%), "Интер РАО" (-2,36%), префы "Мечела" (-1,65%), ММК (-1,63%), а также акции АФК "Система" (-1,58%), "Норникеля" (-1,55%) и акции НЛМК (-1,53%).Прогнозы и рекомендацииИндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли и обновили исторический (3915 пунктов) и многодневный (1682 пункта) максимумы, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Основным локомотивом повышения по-прежнему выступает нефтегазовый сектор, в то время как производители цветных металлов остаются под нисходящим давлением из-за перспективы усиления налоговой нагрузки, добавляет она."Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на круглом уровне 4000 пунктов, у индекса РТС — на девятилетней вершине 1695 пунктов. В случае продолжения роста нефти или восстановления мировых площадок мы можем в ближайшие дни проверить на прочность эти технические препятствия", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://ria.ru/20210705/aktsii-1740007219.html

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https://ria.ru/20210704/torgi-1739704149.html

https://ria.ru/20210706/rubl-1740029667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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