https://ria.ru/20210706/afganistan-1740180514.html

США обсуждают удаленную поддержку афганских сил

США обсуждают удаленную поддержку афганских сил - РИА Новости, 06.07.2021

США обсуждают удаленную поддержку афганских сил

США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:55

2021-07-06T22:55

2021-07-06T22:59

ллойд остин

джон кирби

таджикистан

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На прошлой неделе в Вашингтоне побывали министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, на вторник запланирован телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с турецким коллегой на тему Афганистана."Я не буду вдаваться в детали этих разговоров, но очевидно, что мы продолжаем контакты с лидерами соседних (с Афганистаном) стран на тему различных видов содействия, которое они могли бы предложить... афганским силам", - сказал Кирби.

https://ria.ru/20210706/afganistan-1740150024.html

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вашингтон (город)

сша

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ллойд остин, джон кирби, таджикистан, вашингтон (город), сша, в мире