Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/afganistan-1740180514.html
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил - РИА Новости, 06.07.2021
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил
США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:55
2021-07-06T22:59
ллойд остин
джон кирби
таджикистан
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739672496_143:628:2668:2048_1920x0_80_0_0_9d4982c7b3456434ad7d1c3a648cb6a4.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На прошлой неделе в Вашингтоне побывали министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, на вторник запланирован телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с турецким коллегой на тему Афганистана."Я не буду вдаваться в детали этих разговоров, но очевидно, что мы продолжаем контакты с лидерами соседних (с Афганистаном) стран на тему различных видов содействия, которое они могли бы предложить... афганским силам", - сказал Кирби.
https://ria.ru/20210706/afganistan-1740150024.html
таджикистан
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739672496_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_b855d360901900912e02c6ccbde420b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ллойд остин, джон кирби, таджикистан, вашингтон (город), сша, в мире
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил
22:55 06.07.2021 (обновлено: 22:59 06.07.2021)
 
© REUTERS / Mohammad IsmailАфганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана
Афганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

США обсуждают с Узбекистаном и Таджикистаном удаленную поддержку афганских сил

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
На прошлой неделе в Вашингтоне побывали министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, на вторник запланирован телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с турецким коллегой на тему Афганистана.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 18:14
В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана
"Я не буду вдаваться в детали этих разговоров, но очевидно, что мы продолжаем контакты с лидерами соседних (с Афганистаном) стран на тему различных видов содействия, которое они могли бы предложить... афганским силам", - сказал Кирби.
 
Ллойд ОстинДжон КирбиТаджикистанВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния