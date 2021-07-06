https://ria.ru/20210706/afganistan-1740180514.html
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил - РИА Новости, 06.07.2021
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил
США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:55
2021-07-06T22:55
2021-07-06T22:59
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На прошлой неделе в Вашингтоне побывали министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, на вторник запланирован телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с турецким коллегой на тему Афганистана."Я не буду вдаваться в детали этих разговоров, но очевидно, что мы продолжаем контакты с лидерами соседних (с Афганистаном) стран на тему различных видов содействия, которое они могли бы предложить... афганским силам", - сказал Кирби.
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ллойд остин, джон кирби, таджикистан, вашингтон (город), сша, в мире
США обсуждают удаленную поддержку афганских сил
22:55 06.07.2021 (обновлено: 22:59 06.07.2021)
США обсуждают с Узбекистаном и Таджикистаном удаленную поддержку афганских сил
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США обсуждают с соседями Афганистана их возможное участие в различных формах удаленной поддержки страны после вывода оттуда американских сил, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
На прошлой неделе в Вашингтоне побывали министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, на вторник запланирован телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с турецким коллегой на тему Афганистана.
"Я не буду вдаваться в детали этих разговоров, но очевидно, что мы продолжаем контакты с лидерами соседних (с Афганистаном) стран на тему различных видов содействия, которое они могли бы предложить... афганским силам", - сказал Кирби.