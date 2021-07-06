https://ria.ru/20210706/afera-1740155659.html
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой - РИА Новости, 06.07.2021
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой
Подростка в Москве заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:39
2021-07-06T18:39
2021-07-06T18:39
жилье
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582466657_58:32:1000:562_1920x0_80_0_0_5703073604ecc32785228d1f320cb8e7.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подростка в Москве заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве", - говорится в сообщении.Оперативниками установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Поскольку юноша являлся несовершеннолетним, застройщик запросил документы от его родителей. Мальчик отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным.Отмечается, что юноша сфальсифицировал и платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган."Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платёжному поручению, о чём продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платёж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платёжное поручение", - говорится в сообщении.Добавляется, что спустя время юноша обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счёт продавца так и не поступили. Далее подросток вскрыл замок на двери квартиры, поменял личинку, а также прописался в ней. После этого он попытался продать ее в интернете.Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://realty.ria.ru/20210303/khabarovsk-1599696996.html
https://realty.ria.ru/20210419/moshennik-1728906268.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/mozhennik-1736692056.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582466657_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e7b22ea40410e882ed26ac253d8e5e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, происшествия
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой
17-летнего москвича заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Подростка в Москве
заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве", - говорится в сообщении.
Оперативниками установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Поскольку юноша являлся несовершеннолетним, застройщик запросил документы от его родителей. Мальчик отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным.
Отмечается, что юноша сфальсифицировал и платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган.
"Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платёжному поручению, о чём продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платёж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платёжное поручение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что спустя время юноша обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счёт продавца так и не поступили. Далее подросток вскрыл замок на двери квартиры, поменял личинку, а также прописался в ней. После этого он попытался продать ее в интернете.
Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.