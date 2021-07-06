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В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой - РИА Новости, 06.07.2021
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой
Подростка в Москве заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:39
2021-07-06T18:39
жилье
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подростка в Москве заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве", - говорится в сообщении.Оперативниками установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Поскольку юноша являлся несовершеннолетним, застройщик запросил документы от его родителей. Мальчик отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным.Отмечается, что юноша сфальсифицировал и платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган."Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платёжному поручению, о чём продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платёж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платёжное поручение", - говорится в сообщении.Добавляется, что спустя время юноша обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счёт продавца так и не поступили. Далее подросток вскрыл замок на двери квартиры, поменял личинку, а также прописался в ней. После этого он попытался продать ее в интернете.Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://realty.ria.ru/20210303/khabarovsk-1599696996.html
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жилье, москва, происшествия
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой
18:39 06.07.2021
 
© АГН "Москва"Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© АГН "Москва"

17-летнего москвича заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подростка в Москве заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве", - говорится в сообщении.
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Оперативниками установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Поскольку юноша являлся несовершеннолетним, застройщик запросил документы от его родителей. Мальчик отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным.
Отмечается, что юноша сфальсифицировал и платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган.
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"Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платёжному поручению, о чём продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платёж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платёжное поручение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что спустя время юноша обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счёт продавца так и не поступили. Далее подросток вскрыл замок на двери квартиры, поменял личинку, а также прописался в ней. После этого он попытался продать ее в интернете.
Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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