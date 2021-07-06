https://ria.ru/20210706/administratsiya-1740045090.html

На борту пропавшего Ан-26 были четыре сотрудника администрации Паланы

На борту пропавшего Ан-26 были четыре сотрудника администрации Паланы - РИА Новости, 06.07.2021

На борту пропавшего Ан-26 были четыре сотрудника администрации Паланы

Четверо сотрудников администрации камчатского поселка Палана, в том числе его глава, находились на борту пропавшего самолета Ан-26 на Камчатке, следует из... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:12

2021-07-06T10:12

2021-07-06T10:12

ан-26

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Четверо сотрудников администрации камчатского поселка Палана, в том числе его глава, находились на борту пропавшего самолета Ан-26 на Камчатке, следует из опубликованного списка пассажиров.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник утром не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в районе девяти километров до посёлка Палана. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели определили место падения самолета в море.Как следует из списка пассажиров, опубликованного властями региона, на Ан-26 летели Александр Андрейкин – начальник мобилизационного отдела администрации, Ольга Андрейкина - начальник финансового управления, Юлия Суровцева – заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации.Также ранее в правительстве Камчатки РИА Новости сообщали, что в самолете находилась глава городского округа "поселок Палана" Ольга Мохирева.

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038350.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, происшествия