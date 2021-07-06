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В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море
В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море - РИА Новости, 06.07.2021
В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море
В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания, один ребенок погиб, женщину ищут. Об этом сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:25
2021-07-06T17:27
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СУХУМ, 6 июл — РИА Новости. В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания, один ребенок погиб, женщину ищут. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.По данным ведомства, персонал гостиницы попытался запретить россиянке купаться в штормящем море, однако она все равно направилась купаться с детьми. В итоге они оказались в реке Бзыбь. Сильное течение унесло купающихся в море. Очевидцы вызвали спасателей, а до их приезда им удалось выловить из водоворота одного ребенка.Позже сотрудники МЧС вытащили из воды остальных детей, однако один из них позже умер в больнице. Поиски женщины продолжаются.Спасатели настоятельно просят местных жителей и туристов быть крайне осторожными, находясь на берегу, и ни в коем случае не предпринимать рискованных попыток купаться в шторм. За сутки в Гагре утонули двое человек.
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туризм, туристы, новости - туризм, гагра, мчс абхазии, происшествия, в мире
В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море
15:25 06.07.2021 (обновлено: 17:27 06.07.2021)
 
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики АбхазияСотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе
Сотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия

В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море

Читать ria.ru в
СУХУМ, 6 июл — РИА Новости. В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания, один ребенок погиб, женщину ищут. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
По данным ведомства, персонал гостиницы попытался запретить россиянке купаться в штормящем море, однако она все равно направилась купаться с детьми. В итоге они оказались в реке Бзыбь.
Сильное течение унесло купающихся в море. Очевидцы вызвали спасателей, а до их приезда им удалось выловить из водоворота одного ребенка.
Позже сотрудники МЧС вытащили из воды остальных детей, однако один из них позже умер в больнице. Поиски женщины продолжаются.
Спасатели настоятельно просят местных жителей и туристов быть крайне осторожными, находясь на берегу, и ни в коем случае не предпринимать рискованных попыток купаться в шторм. За сутки в Гагре утонули двое человек.
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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