https://ria.ru/20210706/abkhaziya-1740111703.html

В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море

В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море - РИА Новости, 06.07.2021

В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море

В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания, один ребенок погиб, женщину ищут. Об этом сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:25

2021-07-06T15:25

2021-07-06T17:27

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СУХУМ, 6 июл — РИА Новости. В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания, один ребенок погиб, женщину ищут. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.По данным ведомства, персонал гостиницы попытался запретить россиянке купаться в штормящем море, однако она все равно направилась купаться с детьми. В итоге они оказались в реке Бзыбь. Сильное течение унесло купающихся в море. Очевидцы вызвали спасателей, а до их приезда им удалось выловить из водоворота одного ребенка.Позже сотрудники МЧС вытащили из воды остальных детей, однако один из них позже умер в больнице. Поиски женщины продолжаются.Спасатели настоятельно просят местных жителей и туристов быть крайне осторожными, находясь на берегу, и ни в коем случае не предпринимать рискованных попыток купаться в шторм. За сутки в Гагре утонули двое человек.

https://ria.ru/20210705/gagra-1740014519.html

гагра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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