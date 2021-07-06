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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/abba-1739968933.html
Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании - РИА Новости, 06.07.2021
Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
Пластинка шведской поп-группы ABBA под названием "ABBA gold: greatest hits" продержалась в альбомном хит-параде Великобритании тысячу недель, сообщает... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T06:52
2021-07-06T06:52
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пластинка шведской поп-группы ABBA под названием "ABBA gold: greatest hits" продержалась в альбомном хит-параде Великобритании тысячу недель, сообщает Billboard.В издании отмечают, что этот сборник, выпущенный в сентябре 1992 года, стал первым, который добился такого результата. Следом за "ABBA gold: greatest hits" идут: "Legend" (1984), записанный Бобом Марли совместно с группой The Wailers (продержался в чарте 984 недели), и "Queen's greatest hits" (1981) — 952 недели в альбомном хит-параде Великобритании.Сборник лучших хитов группы ABBA стал вторым по величине продаж в Великобритании за все время. В общей сложности поклонники приобрели 5,61 миллиона копий. Первое место он уступил "Queen's greatest hits" (пластинка рокеров разошлась тиражом в шесть миллионов экземпляров. — Прим. ред.). Группа АВВА была создана в 1972 году. Спустя десять лет квартет распался. Тем не менее, музыканты успели стать одной из самых популярных поп-групп в истории и подарить слушателям такие хиты, как "Mamma Mia", "Happy New Year", "Dancing queen", "Waterloo", "Chiquitita" и многие другие.
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боб марли, великобритания, музыка, новости культуры, abba

Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании

06:52 06.07.2021
 
© AP Photo / Robert DearШведская группа ABBA на конкурсе "Евровидение-1974"
Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Robert Dear
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пластинка шведской поп-группы ABBA под названием "ABBA gold: greatest hits" продержалась в альбомном хит-параде Великобритании тысячу недель, сообщает Billboard.
В издании отмечают, что этот сборник, выпущенный в сентябре 1992 года, стал первым, который добился такого результата.

"То, что они пробыли тысячу недель в Top 100 лучших альбомов страны, — весьма примечательно, — прокомментировал достижение шведских музыкантов Мартин Талбот, генеральный директор компании, которая составляет хит-парады Великобритании. — Это не только доказывает их невероятную популярность, но и то, насколько тесно они связаны с новыми поколениями".

Следом за "ABBA gold: greatest hits" идут: "Legend" (1984), записанный Бобом Марли совместно с группой The Wailers (продержался в чарте 984 недели), и "Queen's greatest hits" (1981) — 952 недели в альбомном хит-параде Великобритании.
Сборник лучших хитов группы ABBA стал вторым по величине продаж в Великобритании за все время. В общей сложности поклонники приобрели 5,61 миллиона копий. Первое место он уступил "Queen's greatest hits" (пластинка рокеров разошлась тиражом в шесть миллионов экземпляров. — Прим. ред.).
Группа АВВА была создана в 1972 году. Спустя десять лет квартет распался. Тем не менее, музыканты успели стать одной из самых популярных поп-групп в истории и подарить слушателям такие хиты, как "Mamma Mia", "Happy New Year", "Dancing queen", "Waterloo", "Chiquitita" и многие другие.
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