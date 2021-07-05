https://ria.ru/20210705/zerno-1739941795.html

В Крыму приостановили уборочную кампанию зерновых из-за ливней

В Крыму приостановили уборочную кампанию зерновых из-за ливней - РИА Новости, 05.07.2021

В Крыму приостановили уборочную кампанию зерновых из-за ливней

Уборка урожая зерновых в Крыму приостановлена из-за ливней, на пострадавших площадях определяется степень ущерба, сообщил вице-премьер крымского правительства – РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:03

2021-07-05T15:03

2021-07-05T15:14

подтопления в крыму

россия

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Уборка урожая зерновых в Крыму приостановлена из-за ливней, на пострадавших площадях определяется степень ущерба, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более ста домов в нескольких селах."В связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, уборочная кампания зерновых культур приостановлена на всей территории Республики Крым", - сообщил Рюмшин на своей странице в Facebook.По его словам, только в Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий. "Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла", - подчеркнул Рюмшин. Вице-премьер также отметил, что на данный момент определяется степень пострадавших площадей. При выявлении гибели посевов поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации.

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, происшествия, республика крым