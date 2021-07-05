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Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии - РИА Новости, 05.07.2021
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии
Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:40
2021-07-05T12:40
артем здунов
владимир волков (политик)
лдпр
единая россия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК.Кроме того, документы для участия в выборах главы региона подал Евгений Тюрин, выдвинутый мордовским отделением ЛДПР.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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артем здунов, владимир волков (политик), лдпр, единая россия, политика
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии
12:40 05.07.2021
 
© Фото : @zdunov_artem/InstagramВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : @zdunov_artem/Instagram

Артем Здунов представил в ЦИК документы для участия в выборах главы Мордовии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК.
"Четвертого июля 2021 года в Центральную избирательную комиссию Республики Мордовия Здуновым Артемом Алексеевичем – кандидатом, выдвинутым Мордовским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", представлены документы для выдвижения на должность главы Республики Мордовия", - говорится в сообщении.
Кроме того, документы для участия в выборах главы региона подал Евгений Тюрин, выдвинутый мордовским отделением ЛДПР.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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