https://ria.ru/20210705/zdunov-1739905138.html
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии - РИА Новости, 05.07.2021
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии
Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:40
2021-07-05T12:40
2021-07-05T12:40
артем здунов
владимир волков (политик)
лдпр
единая россия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК.Кроме того, документы для участия в выборах главы региона подал Евгений Тюрин, выдвинутый мордовским отделением ЛДПР.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html
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артем здунов, владимир волков (политик), лдпр, единая россия, политика
Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии
Артем Здунов представил в ЦИК документы для участия в выборах главы Мордовии