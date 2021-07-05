https://ria.ru/20210705/zdunov-1739905138.html

Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии

Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии - РИА Новости, 05.07.2021

Здунов представил документы для участия в выборах главы Мордовии

Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:40

2021-07-05T12:40

2021-07-05T12:40

артем здунов

владимир волков (политик)

лдпр

единая россия

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах руководителя региона, сообщается на сайте мордовского ЦИК.Кроме того, документы для участия в выборах главы региона подал Евгений Тюрин, выдвинутый мордовским отделением ЛДПР.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, владимир волков (политик), лдпр, единая россия, политика