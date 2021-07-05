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Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом
Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом - РИА Новости, 05.07.2021
Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом
Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала чудом темпы восстановления города после наводнения, случившегося в середине июня. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:16
2021-07-05T14:16
подтопления в крыму
россия
янина павленко
керчь
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала чудом темпы восстановления города после наводнения, случившегося в середине июня."Мы надеемся, что в самом скорейшем времени мы решим вопрос с пляжами. С разрушенной инфраструктурой мы уже решаем вопрос всем миром. Думаю, что сезон курортный в Ялте состоится. Сегодня все силы республики направлены на быстрое восстановление инфраструктуры города. Это буквально огромное чудо, которое произошло, потому что много тысяч человек работают над тем, чтобы вернуть Ялте первозданный, красивый вид", - сказала Павленко в эфире "Первого канала".Павленко поблагодарила за помощь в ликвидации последствий наводнения спасателей, военных, волонтеров, прибывших из различных уголков страны."В текущем режиме все ресурсоснабжающие функции в городе восстановлены: вода, электричество, газоснабжение", - подчеркнула мэр.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов рублей приходятся на Ялту.
россия
керчь
ялта
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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подтопления в крыму, россия, янина павленко, керчь, ялта, республика крым, происшествия
Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом
14:16 05.07.2021
 
© РИА НовостиПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте
© РИА Новости

Мэр Ялты Павленко назвала темпы восстановления города после ливней чудом

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала чудом темпы восстановления города после наводнения, случившегося в середине июня.
"Мы надеемся, что в самом скорейшем времени мы решим вопрос с пляжами. С разрушенной инфраструктурой мы уже решаем вопрос всем миром. Думаю, что сезон курортный в Ялте состоится. Сегодня все силы республики направлены на быстрое восстановление инфраструктуры города. Это буквально огромное чудо, которое произошло, потому что много тысяч человек работают над тем, чтобы вернуть Ялте первозданный, красивый вид", - сказала Павленко в эфире "Первого канала".
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Павленко поблагодарила за помощь в ликвидации последствий наводнения спасателей, военных, волонтеров, прибывших из различных уголков страны.
"В текущем режиме все ресурсоснабжающие функции в городе восстановлены: вода, электричество, газоснабжение", - подчеркнула мэр.
Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов рублей приходятся на Ялту.
 
Подтопления в КрымуРоссияЯнина ПавленкоКерчьЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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