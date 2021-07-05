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Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом

Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом - РИА Новости, 05.07.2021

Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом

Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала чудом темпы восстановления города после наводнения, случившегося в середине июня. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:16

2021-07-05T14:16

2021-07-05T14:16

подтопления в крыму

россия

янина павленко

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала чудом темпы восстановления города после наводнения, случившегося в середине июня."Мы надеемся, что в самом скорейшем времени мы решим вопрос с пляжами. С разрушенной инфраструктурой мы уже решаем вопрос всем миром. Думаю, что сезон курортный в Ялте состоится. Сегодня все силы республики направлены на быстрое восстановление инфраструктуры города. Это буквально огромное чудо, которое произошло, потому что много тысяч человек работают над тем, чтобы вернуть Ялте первозданный, красивый вид", - сказала Павленко в эфире "Первого канала".Павленко поблагодарила за помощь в ликвидации последствий наводнения спасателей, военных, волонтеров, прибывших из различных уголков страны."В текущем режиме все ресурсоснабжающие функции в городе восстановлены: вода, электричество, газоснабжение", - подчеркнула мэр.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов рублей приходятся на Ялту.

россия

керчь

ялта

республика крым

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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-05T14:16 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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подтопления в крыму, россия, янина павленко, керчь, ялта, республика крым, происшествия