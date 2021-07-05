https://ria.ru/20210705/vragi-1739947824.html

Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов"

Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов" - РИА Новости, 05.07.2021

Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов"

Народный артист УССР Анатолий Паламаренко резко высказался об украинской оппозиции и русскоязычных жителях страны. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:21

2021-07-05T15:21

2021-07-05T15:32

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Советский артист готов заплатить за искоренение русских на Украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист УССР Анатолий Паламаренко резко высказался об украинской оппозиции и русскоязычных жителях страны."Язык Шевченко намного красивее, чем путинский. Слышали о таком?" — сказал он изданию "Украина молодая", отметив, что всегда поправляет соотечественников, когда те говорят по-русски.Некоторых политических деятелей, выступающих за диалог с Россией, Паламаренко и вовсе назвал оборотнями."Таких оборотней мы до сих пор имеем как в низах, так и в верхах. Та же ОПЗЖ (партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.) — это враги наши, коллаборационисты. Я бы им даже подъемные заплатил, лишь бы они выбрались куда-нибудь в Москву или хотя бы Ростов", — сказал артист.Паламаренко признался, что гордится своими националистическими взглядами, а также осудил жителей страны, которые "окацапливают" своих детей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html

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