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Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов"
Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов" - РИА Новости, 05.07.2021
Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов"
Народный артист УССР Анатолий Паламаренко резко высказался об украинской оппозиции и русскоязычных жителях страны. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:21
2021-07-05T15:32
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
шоу-бизнес
ситуация на украине
москва
украина
в мире
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Советский артист готов заплатить за искоренение русских на Украине
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист УССР Анатолий Паламаренко резко высказался об украинской оппозиции и русскоязычных жителях страны."Язык Шевченко намного красивее, чем путинский. Слышали о таком?" — сказал он изданию "Украина молодая", отметив, что всегда поправляет соотечественников, когда те говорят по-русски.Некоторых политических деятелей, выступающих за диалог с Россией, Паламаренко и вовсе назвал оборотнями."Таких оборотней мы до сих пор имеем как в низах, так и в верхах. Та же ОПЗЖ (партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.) — это враги наши, коллаборационисты. Я бы им даже подъемные заплатил, лишь бы они выбрались куда-нибудь в Москву или хотя бы Ростов", — сказал артист.Паламаренко признался, что гордится своими националистическими взглядами, а также осудил жителей страны, которые "окацапливают" своих детей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, шоу-бизнес, ситуация на украине, москва, украина, в мире
Народный артист УССР предложил заплатить за искоренение "русских врагов"
15:21 05.07.2021 (обновлено: 15:32 05.07.2021)
 
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Народный артист УССР Паламаренко намерен бороться с русскоязычным населением страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист УССР Анатолий Паламаренко резко высказался об украинской оппозиции и русскоязычных жителях страны.
"Язык Шевченко намного красивее, чем путинский. Слышали о таком?" — сказал он изданию "Украина молодая", отметив, что всегда поправляет соотечественников, когда те говорят по-русски.
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Некоторых политических деятелей, выступающих за диалог с Россией, Паламаренко и вовсе назвал оборотнями.
"Таких оборотней мы до сих пор имеем как в низах, так и в верхах. Та же ОПЗЖ (партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.) — это враги наши, коллаборационисты. Я бы им даже подъемные заплатил, лишь бы они выбрались куда-нибудь в Москву или хотя бы Ростов", — сказал артист.
Паламаренко признался, что гордится своими националистическими взглядами, а также осудил жителей страны, которые "окацапливают" своих детей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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