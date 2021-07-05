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Роспотребнадзор назвал регионы с некачественной питьевой водой
Роспотребнадзор назвал регионы с некачественной питьевой водой - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор назвал регионы с некачественной питьевой водой
В трех российских регионах в 2020 году отмечается неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, следует из доклада... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:21
2021-07-05T11:38
россия
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика карелия
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В трех российских регионах в 2020 году отмечается неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году".Документ есть в распоряжении РИА Новости.Так, в Республике Дагестан 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Основная причина несоответствия — отсутствие зон санитарной охраны.В докладе также говорится, что за последние десять лет качество воды в морях улучшилось. В 2020 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по всем показателям: санитарно-химическим (на 2,76%), микробиологическим (на 8,54%) и паразитологическим (на 0,06%). Больше всего вода морей загрязнена паразитами на территории Дагестана и Калининградской области.
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россия
республика карелия
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россия, республика дагестан, чеченская республика (чечня), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика карелия, общество
Роспотребнадзор назвал регионы с некачественной питьевой водой
09:21 05.07.2021 (обновлено: 11:38 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Роспотребнадзор назвал регионы, где обнаружены проблемы с питьевым водоснабжением

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В трех российских регионах в 2020 году отмечается неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году".
Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Так, в Республике Дагестан 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Основная причина несоответствия — отсутствие зон санитарной охраны.
В докладе также говорится, что за последние десять лет качество воды в морях улучшилось. В 2020 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по всем показателям: санитарно-химическим (на 2,76%), микробиологическим (на 8,54%) и паразитологическим (на 0,06%). Больше всего вода морей загрязнена паразитами на территории Дагестана и Калининградской области.
Рублевская станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
 
РоссияРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КарелияОбщество
 
 
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