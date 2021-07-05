https://ria.ru/20210705/test-1739972883.html

"Инвитро" возобновляет тестирование на антитела к COVID-19

"Инвитро" возобновляет тестирование на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

"Инвитро" возобновляет тестирование на антитела к COVID-19

Частная медицинская сеть "Инвитро" возобновляет тестирование на антитела к коронавирусу по всей сети в России, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:03

2021-07-05T17:03

2021-07-05T17:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частная медицинская сеть "Инвитро" возобновляет тестирование на антитела к коронавирусу по всей сети в России, сообщили РИА Новости в компании.В конце июня сеть сообщила РИА Новости о дефиците реагентов для тестов на определение количества антител к коронавирусной инфекции, из-за чего продажи исследований были приостановлены. При этом компания предлагала пациентам в ряде регионов на время приостановки альтернативную тест-систему."Инвитро" возобновляет выполнение количественного тестирования на антитела к коронавирусу... Стоимость тестирования составит от 1 290 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования - до 2 рабочих дней", - говорится в сообщении.Тест, как отметили в сети, доступен во всех офисах на территории России, но в ограниченном количестве, которое зависит от технологических мощностей лаборатории. В компании заверили, что информацию о количестве тестов пациенты могут уточнить в медицинском офисе, альтернативная тест-система на антитела также остается в продаже."Мы действительно столкнулись с лавинообразным спросом в июне. Для нас это был серьезный вызов даже с учетом серьезных технологических возможностей лабораторий "Инвитро". Наши сотрудники продолжают работать круглосуточно, чтобы свести к минимуму риск задержек результатов исследований", - прокомментировала коммерческий директор "Инвитро" Маргарита Файкова.Компания с 14 по 20 июня отмечала рост спроса на комплекс тестов на антитела M+G в 2 раза по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня). Позже сеть в связи с резким скачком спроса на "ковидные" анализы перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы."Инвитро" - частная российская медицинская компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. В конце марта компания насчитывала 1,6 тысячи медицинских офисов. "Инвитро" представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Украине, Армении и Киргизии.

https://ria.ru/20210628/tseny-1738888312.html

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739019844.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество