Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/tesak-1739891560.html
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака - РИА Новости, 05.07.2021
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:51
2021-07-05T16:12
россия
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
брянск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739915373_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2978c6ba2b789257ab6c71f6940b64f4.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки в стране, сообщает ЦОС ФСБ.Ранее российские силовые ведомства в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре пресекли экстремистскую деятельность праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь" (М.О.Р.).Задержанные выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов и установление "нацистского строя". Они также хотели создать всероссийскую радикальную политическую структуру.Радикалы распространяли листовки с экстремистскими высказываниями, наносили граффити с призывами к насилию над людьми по национальному признаку. Кроме того, они обсуждали планы по вооружению и участию в несогласованных акциях, готовили выезды на акции протестов в Москву и Санкт-Петербург, а также нападения на правоохранителей. Задержанные проводили свои тренировки в лесу.В ФСБ отметили, что члены организации даже сформировали "боевое крыло".При обысках у них изъяли травматические пистолеты и боеприпасы, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическую атрибутику, средства связи и коммуникации с фото и видео, которые подтверждают их деятельность.По данным СК, пятеро националистов арестованы: один в Брянске и четверо в Комсомольске-на-Амуре.Марцинкевич, в 2017 году приговоренный к десяти годам тюрьмы за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, покончил с собой в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО.
https://ria.ru/20210122/tesak-1594204016.html
https://ria.ru/20210702/facebook-1739628947.html
россия
москва
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержаний экстремистов
Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки в стране
2021-07-05T11:51
true
PT1M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739915373_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ac8feb70ef602782377019850bb33bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, брянск, происшествия
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
11:51 05.07.2021 (обновлено: 16:12 05.07.2021)
 

ФСБ сообщила об экстремистских группировках, созданных "последователями" Тесака

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки в стране, сообщает ЦОС ФСБ.
Ранее российские силовые ведомства в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре пресекли экстремистскую деятельность праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь" (М.О.Р.).
Задержанные выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов и установление "нацистского строя". Они также хотели создать всероссийскую радикальную политическую структуру.
Радикалы распространяли листовки с экстремистскими высказываниями, наносили граффити с призывами к насилию над людьми по национальному признаку. Кроме того, они обсуждали планы по вооружению и участию в несогласованных акциях, готовили выезды на акции протестов в Москву и Санкт-Петербург, а также нападения на правоохранителей. Задержанные проводили свои тренировки в лесу.
Предсмертная записка Тесака
22 января, 18:08
Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака
В ФСБ отметили, что члены организации даже сформировали "боевое крыло".
При обысках у них изъяли травматические пистолеты и боеприпасы, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическую атрибутику, средства связи и коммуникации с фото и видео, которые подтверждают их деятельность.
По данным СК, пятеро националистов арестованы: один в Брянске и четверо в Комсомольске-на-Амуре.
Марцинкевич, в 2017 году приговоренный к десяти годам тюрьмы за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, покончил с собой в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:25
Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты
 
РоссияМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБрянскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
16:44МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину
16:44В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
16:43Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
16:41Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
Лента новостейМолния