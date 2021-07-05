https://ria.ru/20210705/tesak-1739891560.html
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака - РИА Новости, 05.07.2021
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:51
2021-07-05T11:51
2021-07-05T16:12
россия
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
брянск
происшествия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки в стране, сообщает ЦОС ФСБ.Ранее российские силовые ведомства в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре пресекли экстремистскую деятельность праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь" (М.О.Р.).Задержанные выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов и установление "нацистского строя". Они также хотели создать всероссийскую радикальную политическую структуру.Радикалы распространяли листовки с экстремистскими высказываниями, наносили граффити с призывами к насилию над людьми по национальному признаку. Кроме того, они обсуждали планы по вооружению и участию в несогласованных акциях, готовили выезды на акции протестов в Москву и Санкт-Петербург, а также нападения на правоохранителей. Задержанные проводили свои тренировки в лесу.В ФСБ отметили, что члены организации даже сформировали "боевое крыло".При обысках у них изъяли травматические пистолеты и боеприпасы, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическую атрибутику, средства связи и коммуникации с фото и видео, которые подтверждают их деятельность.По данным СК, пятеро националистов арестованы: один в Брянске и четверо в Комсомольске-на-Амуре.Марцинкевич, в 2017 году приговоренный к десяти годам тюрьмы за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, покончил с собой в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО.
https://ria.ru/20210122/tesak-1594204016.html
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Кадры задержаний экстремистов
Задержанные члены националистических группировок, считающие себя последователями Максима Марцинкевича (Тесака), планировали акции для дестабилизации обстановки в стране
2021-07-05T11:51
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россия, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, брянск, происшествия
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
11:51 05.07.2021 (обновлено: 16:12 05.07.2021)
ФСБ сообщила об экстремистских группировках, созданных "последователями" Тесака