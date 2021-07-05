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В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке
В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке - РИА Новости, 05.07.2021
В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке
Спасатели обнаружили в воде тело мальчика, который вместе с бабушкой и сестрой утонул в реке в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:41
2021-07-05T09:41
2021-07-05T09:41
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили в воде тело мальчика, который вместе с бабушкой и сестрой утонул в реке в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В результате поисковых мероприятий в поселке Волго-Каспийский в воде обнаружено тело утонувшего ранее мальчика 2017 года рождения", - сказал он.По факту гибели женщины и ее внуков следствие проводит проверку.
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астраханская область, происшествия
В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке
Спасатели нашли тело мальчика, утонувшего с бабушкой и сестрой в реке в Астраханской области