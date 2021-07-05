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В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке

В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке - РИА Новости, 05.07.2021

В Астраханской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке

Спасатели обнаружили в воде тело мальчика, который вместе с бабушкой и сестрой утонул в реке в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:41

2021-07-05T09:41

2021-07-05T09:41

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили в воде тело мальчика, который вместе с бабушкой и сестрой утонул в реке в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В результате поисковых мероприятий в поселке Волго-Каспийский в воде обнаружено тело утонувшего ранее мальчика 2017 года рождения", - сказал он.По факту гибели женщины и ее внуков следствие проводит проверку.

https://ria.ru/20210704/irtysh-1739786962.html

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, происшествия