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В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке

В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке - РИА Новости, 05.07.2021

В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке

Спасатели обнаружили в воде тело девочки, которая на выходных утонула в реке в Астраханской области, поиски второго ребенка продолжаются, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:46

2021-07-05T08:46

2021-07-05T08:46

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

икрянинский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили в воде тело девочки, которая на выходных утонула в реке в Астраханской области, поиски второго ребенка продолжаются, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.В субботу днем на берегу реки Бахтемир в Астраханской области было обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Со слов ее родственников, утром того же дня она ушла купаться с двумя внуками - шестилетней девочкой и четырехлетним мальчиком. Предположительно, все трое утонули, уточняли в МЧС. Водолазы и волонтеры организовали поиски детей."В результате поисковых мероприятий на территории Икрянинского района обнаружено тело девочки 2015 года рождения в 10 километрах от места предположительного утопления", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Поиски второго ребенка продолжаются.

https://ria.ru/20210704/irtysh-1739786962.html

россия

икрянинский район

астраханская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), икрянинский район, астраханская область, происшествия