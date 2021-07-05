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В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке
В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке - РИА Новости, 05.07.2021
В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке
Спасатели обнаружили в воде тело девочки, которая на выходных утонула в реке в Астраханской области, поиски второго ребенка продолжаются, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:46
2021-07-05T08:46
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
икрянинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили в воде тело девочки, которая на выходных утонула в реке в Астраханской области, поиски второго ребенка продолжаются, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.В субботу днем на берегу реки Бахтемир в Астраханской области было обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Со слов ее родственников, утром того же дня она ушла купаться с двумя внуками - шестилетней девочкой и четырехлетним мальчиком. Предположительно, все трое утонули, уточняли в МЧС. Водолазы и волонтеры организовали поиски детей."В результате поисковых мероприятий на территории Икрянинского района обнаружено тело девочки 2015 года рождения в 10 километрах от места предположительного утопления", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Поиски второго ребенка продолжаются.
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россия
икрянинский район
астраханская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), икрянинский район, астраханская область, происшествия
В Астраханской области нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке
08:46 05.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Спасатели нашли тело девочки, пропавшей с братом на реке в Астраханской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили в воде тело девочки, которая на выходных утонула в реке в Астраханской области, поиски второго ребенка продолжаются, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
В субботу днем на берегу реки Бахтемир в Астраханской области было обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Со слов ее родственников, утром того же дня она ушла купаться с двумя внуками - шестилетней девочкой и четырехлетним мальчиком. Предположительно, все трое утонули, уточняли в МЧС. Водолазы и волонтеры организовали поиски детей.
"В результате поисковых мероприятий на территории Икрянинского района обнаружено тело девочки 2015 года рождения в 10 километрах от места предположительного утопления", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Поиски второго ребенка продолжаются.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Икрянинский районАстраханская областьПроисшествия
 
 
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