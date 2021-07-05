Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова

"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.

И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).