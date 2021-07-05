https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html

Шахназаров рассказал о дружбе с Меньшовым

Шахназаров рассказал о дружбе с Меньшовым - РИА Новости, 05.07.2021

Шахназаров рассказал о дружбе с Меньшовым

Режиссер Владимир Меньшов стал огромной фигурой в отечественном кинематографе и всей русской культуре, его уход стал несчастьем для всего русскоговорящего мира, РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:42

2021-07-05T11:42

2021-07-05T12:22

культура

умер владимир меньшов

россия

владимир меньшов

карен шахназаров

мосфильм

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов стал огромной фигурой в отечественном кинематографе и всей русской культуре, его уход стал несчастьем для всего русскоговорящего мира, заявил РИА Новости глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, добавив, что Меньшов был для него лучшим другом на протяжении многих лет.Ранее стало известно, что Меньшов умер от коронавируса на 82-м году жизни."Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер. Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре", - сказал Шахназаров.Назвав уход Меньшова огромной потерей, Шахназаров подчеркнул, что эти "банальные слова наполняются огромным смыслом", когда речь идет о фигуре Меньшова."Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское. Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения", - добавил Шахназаров.Глава "Мосфильма" от лица киноконцерна и от себя лично выразил соболезнования семье Меньшова.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/smert-1739885991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/menshov-1739881700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, россия, владимир меньшов, карен шахназаров, мосфильм