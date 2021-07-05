https://ria.ru/20210705/tayfun-vdv-1739855353.html

Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку

Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку - РИА Новости, 05.07.2021

Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку

Десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", который готовят к поставкам в армию, получил модернизированный боевой модуль с уникальной пушкой, рассказал в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:31

2021-07-05T03:31

2021-07-05T11:11

новое оружие россии

россия

цнии "буревестник"

тайфун (автомобиль)

москва

армия

безопасность

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", который готовят к поставкам в армию, получил модернизированный боевой модуль с уникальной пушкой, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика АО "Ремдизель" Игорь Зарахович.Он отметил, что по результатам испытаний боевой модуль полностью переделали, на что ушел почти год.Он воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако пояснил, что она стреляет значительно дальше другого оружия своего класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет четыре тысячи метров).По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика (ЦНИИ "Буревестник") фактически создали боевой модуль заново — им пришлось полностью перепроектировать его минимум два раза, потому что изначально он не соответствовал техническим требованиям заказчика."Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, ее возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас все соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает", — сказал собеседник агентства.Таким образом, российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что позволит сохранить жизни экипажа при подрыве или обстреле, добавил конструктор."Ремдизель" выпускает технику для Вооруженных сил. В основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун". Гособоронзаказ составляет на предприятии 93 процента. В прошлом году "Ремдизель" собрал 250 машин для нужд Минобороны.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210628/orion-e-1738843269.html

https://ria.ru/20210617/naparnik-1737477004.html

россия

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россия, цнии "буревестник", тайфун (автомобиль), москва, армия, безопасность