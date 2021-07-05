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Игорь Зарахович: "Тайфун-ВДВ" получил не имеющую аналогов в мире пушку

Игорь Зарахович: "Тайфун-ВДВ" получил не имеющую аналогов в мире пушку - РИА Новости, 05.07.2021

Игорь Зарахович: "Тайфун-ВДВ" получил не имеющую аналогов в мире пушку

Расположенный в Набережных Челнах завод "Ремдизель" – ведущий отечественный разработчик и производитель бронеавтомобилей для Вооруженных сил РФ. Главный... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:00

2021-07-05T11:00

2021-07-05T11:00

россия

цнии "буревестник"

воздушно-десантные войска россии

рособоронэкспорт

сербия

узбекистан

технологии

безопасность

интервью

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Расположенный в Набережных Челнах завод "Ремдизель" – ведущий отечественный разработчик и производитель бронеавтомобилей для Вооруженных сил РФ. Главный конструктор предприятия Игорь Зарахович рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о новых разработках компании, уникальной пушке для броневика "Тайфун-ВДВ" и непростых условиях продвижения российских военных автомобилей на экспорт.– Игорь Михайлович, как предприятие пережило пандемию коронавируса? Вернулся ли "Ремдизель" сегодня на доковидные показатели работы?– Мы закрывались всего на две недели в самом начале локдауна, когда вообще все предприятия ВПК временно приостановили работу, и с тех пор непрерывно работаем. Не скрою, многие сотрудники переболели, в том числе и я, но на сегодняшний день все, к счастью, здоровы и работают в привычном графике.– Повлиял ли коронавирус на сроки испытаний бронемашин?– Конечно, поскольку некоторые испытательные площадки Минобороны РФ закрывались на гораздо более продолжительные сроки, на некоторые полигоны никого не пускают до сих пор. Влияние COVID-19 на этот процесс, безусловно было, но не глобальное.– Какие новые бронеавтомобили разрабатывает "Ремдизель" как по техническому заданию Минобороны, так и в инициативном порядке?– Сегодня мы разрабатываем две новые машины: одна из них – АМН-ВДВ (автомобиль многоцелевого назначения Воздушно-десантных войск), грузовой автомобиль для ВДВ с двухрядной кабиной на базе "Тайфун-4386". По сути это – упрощенная и удешевленная версия этого бронеавтомобиля, которая тем не менее сохраняет высокий уровень защиты и характеристики проходимости. Естественно, эта машина будет десантируемой.Второй проект – машина на базе "Тайфуна-ВДВ" для спецподразделений, в первую очередь она может быть интересна спецназу воздушно-десантных войск. Данный броневик имеет двухрядную кабину с шестиместным отделением для экипажа, в котором раскладывается любой возимый боекомплект, групповое вооружение, в общем – все необходимое.С опытом и анализом целей и задач заказчика мы пришли к пониманию того, что сама по себе машина не всегда ему нужна как просто средство передвижения личного состава. В машине кроме людей ездит много группового имущества, боекомплекта, продовольствия, медикаментов, и эта нагрузка может достигать двух тонн, поэтому машина нужна в первую очередь не для перевозки людей, а "полезной нагрузки". Именно поэтому мы сейчас делаем такой "грузопассажирский" броневик, по принципу работы он чем-то похож на грузопассажирскую "Газель". Дело в том, что подразделениям спецназа приходится выполнять боевые задачи на значительном удалении от основных сил, поэтому им требуется перевозить с собой большое количество имущества и вооружений. Обычно бойцам приходится носить все на себе, что серьезно усложняет операции.Также преимущество этой машины, как и у всех "Тайфунов", в высоком классе защиты. По этому показателю она находится на современном мировом уровне. Обе эти машины "Ремдизель" делает в инициативном порядке, однако сами их концепты возникли при тесном взаимодействии с потенциальным заказчиком. Это был совместный "творческий процесс" – военные говорили, что им надо, а мы, соответственно, пытаемся это воплотить в жизнь. – Опыт каких конфликтов учитывался при разработке данных концептов?– В принципе, войны везде одинаковые, и сегодня большинство стран независимо друг от друга пришли к такому формату – маленькая пятиместная машина с большой грузоподъемностью под дополнительное снаряжение. Сейчас в мире таких броневиков делается много, ряд таких проектов был представлен на прошедшей в этом году в Абу-Даби международной выставке вооружений IDEX-2021, например, американские Oshkosh M-ATV. При этом у нас такой машины пока нет, и та ситуация, которая сложилась с доступными для российской армии автомобилями, не позволяет им выполнять такие задачи. Даже если взять наш "Тайфун-ВДВ", он вмещает экипаж из восьми человек, но багажное помещение ограничено. – Какие требования по экономичности предъявляет потенциальный заказчик к этим броневикам? – АМН-ВДВ будет сделан максимально дешевым, дешевле остальных игроков на отечественном рынке бронеавтомобилей, в первую очередь "Тигров" и "Патрулей". При этом класс защиты, в том числе противоминной защиты, останется высоким, и агрегаты у нее сохранятся те же, что и у "Тайфуна-4386". Машина для спецподразделений, естественно, несколько дороже ввиду своего класса защиты и технических характеристик.Помимо этого, у "Ремдизеля" есть еще много фантазий и проектов, которые остаются только на картинке, поскольку на них пока нет финансирования. Возможно, мы сможем представить все эти концепты в виде макетов на одной из ближайших отечественных выставок вооружений. – Есть ли у предприятия уже готовые новинки?– Да, на базе "Тайфуна-ВДВ" мы сделали машину сопровождения военных колонн "Напарник". Мы убрали ряд систем оригинального проекта, которые этой модификации просто не нужны, в том числе дорогую пушку и систему связи, чтобы эта машина стала дешевле. В результате "Напарник" подешевел на 70% по сравнению с "Тайфуном-ВДВ".Потребность в таких броневиках очевидна – наши военные конвои регулярно патрулируют обстановку в сирийском Идлибе, действует миротворческая миссия в Карабахе. Мы уже завершили госиспытания этой машины, присвоили ей литеру О1 и уже в этом году начинаем серийные поставки. – Мы уже упомянули "Тайфун-ВДВ" – какие новости по этой машине? Получали ли вы какие-либо замечания от заказчиков, и если да, то успели ли вы их уже доработать?– Госиспытания машины закончены, в этом году она поступит в опытно-войсковую эксплуатацию. Техника, которая получилась в итоге ,значительно отличается от того "Тайфуна-ВДВ", который изначально поставлялся на испытания, были доработаны практически все системы. Так, по результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка – это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4. То есть раньше это был в основном удел гусеничной техники, либо больших машин, выполненных по схеме 6х6 и 8х8.Можно сказать, что разработчик данного модуля ЦНИИ "Буревестник" создал его для "Тайфуна-ВДВ" заново. Специалисты института полностью перепроектировали его минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика. Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении.Точную дальность поражения боевого модуля для "Тайфуна-ВДВ" я назвать не могу, для примерного понимания возьмите пушку 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров – ред.) – разработка "Буревестника" работает гораздо дальше. Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, ее возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью.Сейчас все соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает. Рассчитываем, что в следующем году будет подписан многолетний контракт на данную технику. Приняв на вооружение "Тайфун-ВДВ", российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, а это возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела.Во-вторых, поскольку эта машина базируется на агрегатах обычного грузового автомобиля, она обладает высокой мобильностью и надежностью: некоторые машины такого типа, уже находящиеся в эксплуатации, имеют пробег до 100 тысяч километров, и все равно продолжают ездить. На гусеничной технике такое просто невозможно – после шести тысяч километров она уже требует капремонта.– Ведутся ли работы по развитию семейства машин "Торнадо", принято ли решение о создании нового поколения броневиков "Выстрел"?– "Торнадо" – это современный бронеавтомобиль с высоким уровнем грузоподъемности. В настоящее время он проходит этап госиспытаний. Что касается "Выстрела" – он по-прежнему изготавливается серийно и пользуется определенным спросом, в основном его у нас заказывают предприятия промышленности для доработки и установки своих модулей, после чего продают модифицированные машины Минобороны. Недавно одна частная компания обратилась к нам с идеей сделать совместный проект модернизации "Выстрела", но при анализе рынка мы поняли, что спрос на машину такого типа довольно ограничен, а вкладывать средства в устаревшую и не слишком защищенную конструкцию мы не видим особого смысла.– Ведутся ли работы по созданию гражданской версии "Тайфуна"?– Я думаю, что эта машина была бы востребована, поскольку она очень проста в управлении – на ней ездить по бездорожью достаточно приятно. Однако на сегодняшний день у нас нет свободных средств и конструкторских ресурсов, чтобы разработать гражданскую версию. Сегодня "Ремдизель" полностью сконцентрирован на работах по ГОЗу. Тем не менее гражданский "Тайфун" остается нашей мечтой, и как только мы найдем заказчика под этот проект, мы за него возьмемся. – Последнее время "Ремдизель" активно участвует в международных выставках вооружений: удалось ли за это время компании выйти на экспортные контракты? Какие страны проявляют интерес к вашей продукции и к каким конкретно моделям бронеавтомобилей?– В последние годы у нас состоялась поставка броневиков "Тайфун-53949" в Узбекистан, партнеры из этой страны хотели заказать у нас еще больше таких машин, но пока вопрос остается открытым. Переговоры идут, но это, как вы сами понимаете – долгая история.Среди государств, которые проявляют интерес к нашей продукции – Бразилия, Сербия, страны СНГ и Африки. Напомню, что вопросы переговоров о продаже оружия за рубеж находятся в компетенции "Рособоронэкспорта".Честно говоря, если мы бы хотели добиться серьезных успехов в продвижении нашей техники, на мой взгляд, следовало бы реформировать систему экспортных заказов в части обычных защищенных автомобилей и сделать ее уведомительной, то есть сначала ты получаешь лицензию на маркетинг, а уже потом – лицензию на продажу.Сегодня сложилась следующая ситуация – в какую страну мы бы не хотели продвинуть наш автомобиль, там уже находятся предприятия Турции, которые успели там со всеми подружиться, предоставили всем свои автомобили для ознакомительной эксплуатации и так далее. Все дело в том, что их законодательство позволяет им работать таким образом, результатом чего становятся подписанные контракты.Мы достаточно подробно анализировали, как работает разрешительная система в ряде зарубежных стран – если это не касается ракет, самолетов или подводных лодок, то сначала ты уведомляешь контролирующую организацию, что хочешь начать маркетинговые переговоры с той или иной стороной, получаешь разрешение и с этого момента можешь напрямую проводить с ними любые переговоры самостоятельно. После заключения контракта вы получаете еще одно разрешение на отгрузку товара из страны, все это проходит в уведомительном порядке. У предприятий в этих странах нет никакой надстройки, которая пытается за них

https://ria.ru/20210220/vnedorozhnik-1598259691.html

https://ria.ru/20200713/1574265547.html

https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html

https://ria.ru/20200722/1574695180.html

https://ria.ru/20190908/1558354687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цнии "буревестник", воздушно-десантные войска россии, рособоронэкспорт, сербия, узбекистан, технологии, безопасность, интервью