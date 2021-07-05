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Владимир Серебренный занял пост врио ректора СТАНКИН
Владимир Серебренный занял пост врио ректора СТАНКИН - РИА Новости, 05.07.2021
Владимир Серебренный занял пост врио ректора СТАНКИН
Новым временно исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета СТАНКИН стал глава кафедры МГТУ имени Баумана,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:41
2021-07-05T11:41
2021-07-05T11:41
россия
андрей пинчук
мгту "станкин"
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новым временно исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета СТАНКИН стал глава кафедры МГТУ имени Баумана, заместитель генерального директора по технологическому развитию государственного научного центра "НАМИ" Владимир Серебренный, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.В январе стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась ректор СТАНКИН Елена Катаева. Врио ректора был назначен проректор Андрей Пинчук."Временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" назначен Владимир Валерьевич Серебренный", - заявили в ведомстве.Добавляется, что полномочия Серебренного начинают действовать с 6 июля 2021 года.
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россия, андрей пинчук, мгту "станкин", общество
Владимир Серебренный занял пост врио ректора СТАНКИН
Минобрнауки назначило Владимира Серебренного на пост врио ректора СТАНКИН