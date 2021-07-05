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Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения
Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения
В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:37
2021-07-05T19:00
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram по итогам заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций."На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. &lt;...&gt; Нам важно быть готовыми к любому развитию событий", — написал глава Кубани.Он подчеркнул, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, идет откачка воды, специалисты восстанавливают электроснабжение. "Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", — заключил Кондратьев. Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погода должна улучшиться.Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренной эвакуации.Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено. Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.
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вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, происшествия
Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения
17:37 05.07.2021 (обновлено: 19:00 05.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяПляж в Сочи во время проливных дождей
Пляж в Сочи во время проливных дождей - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани заявил, что угрозы жизни людей после сильного ливня в Сочи нет

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram по итогам заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. <...> Нам важно быть готовыми к любому развитию событий", — написал глава Кубани.
Он подчеркнул, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, идет откачка воды, специалисты восстанавливают электроснабжение.
"Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", — заключил Кондратьев.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погода должна улучшиться.
Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренной эвакуации.
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено.
Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
 
Вениамин КондратьевСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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