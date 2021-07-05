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Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения
Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения
В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:37
2021-07-05T17:37
2021-07-05T19:00
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram по итогам заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций."На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. <...> Нам важно быть готовыми к любому развитию событий", — написал глава Кубани.Он подчеркнул, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, идет откачка воды, специалисты восстанавливают электроснабжение. "Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", — заключил Кондратьев. Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погода должна улучшиться.Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренной эвакуации.Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено. Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, происшествия
Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения
17:37 05.07.2021 (обновлено: 19:00 05.07.2021)
Губернатор Кубани заявил, что угрозы жизни людей после сильного ливня в Сочи нет
СОЧИ, 5 июл — РИА Новости.
В Сочи
в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
в Telegram
по итогам заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. <...> Нам важно быть готовыми к любому развитию событий", — написал глава Кубани.
Он подчеркнул, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, идет откачка воды, специалисты восстанавливают электроснабжение.
"Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", — заключил Кондратьев.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погода должна улучшиться.
Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренной эвакуации.
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено.
Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
1 из 12
Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.
2 из 12
На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.
3 из 12
В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.
4 из 12
Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.
5 из 12
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.
6 из 12
В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.
7 из 12
Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
8 из 12
На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.
9 из 12
В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.
10 из 12
Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.
11 из 12
Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.
12 из 12
Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.
1 из 12
Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.
2 из 12
На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.
3 из 12
В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.
4 из 12
Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.
5 из 12
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.
6 из 12
В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.
7 из 12
Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
8 из 12
На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.
9 из 12
В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.
10 из 12
Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.
11 из 12
Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.
12 из 12
Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.