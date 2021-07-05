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Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения

Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения - РИА Новости, 05.07.2021

Реки в Сочи вышли из берегов из-за наводнения

В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:37

2021-07-05T17:37

2021-07-05T19:00

вениамин кондратьев

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram по итогам заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций."На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. <...> Нам важно быть готовыми к любому развитию событий", — написал глава Кубани.Он подчеркнул, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, идет откачка воды, специалисты восстанавливают электроснабжение. "Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", — заключил Кондратьев. Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погода должна улучшиться.Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренной эвакуации.Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено. Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, происшествия