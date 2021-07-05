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В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада - РИА Новости, 05.07.2021
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
Спасатели эвакуировали шестерых сочинцев из подтопленного дома, а также троих детей и воспитателя с поваром из детского сада, сообщает пресс-служба Южного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:04
2021-07-05T16:04
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали шестерых сочинцев из подтопленного дома, а также троих детей и воспитателя с поваром из детского сада, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Отмечается, что во время мониторинга уровня воды в реке Кепша, а также близлежащих улиц, к спасателям Краснополянского подразделения ЮРПСО обратились жители одного из домов, которые сообщили, что из-за непогоды у них в квартирах временно нет света и они хотят добраться до родственников, которые проживают чуть выше подтопленного района."Спасатели на автомобиле высокой проходимости эвакуировали шесть местных жителей к дому родственников. Также сотрудники Краснополянского поисково-спасательного подразделения выезжали в детский сад, расположенный в поселке Кепша. Из подтопленного здания спасатели ЮРПСО эвакуировали пять человек – трех детей и двух взрослых – воспитателя и повара", - говорится в сообщении.На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.По данным администрации Кубани, в Кудепсте оказались подтопленными первые этажи жилых домов, Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб. Ранее, оценив обстановку в селе Кепша, Кондратьев отметил, что подъездная дорога к населенному пункту размыта, но эвакуация пока не требуется.
https://ria.ru/20210705/sochi-1739903720.html
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вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:04 05.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России устраняют последствия подтопления на одной из улиц в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
Сотрудники МЧС России устраняют последствия подтопления на одной из улиц в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Спасатели эвакуировали трех детей, воспитателя и повара из подтопленного детсада в Сочи

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали шестерых сочинцев из подтопленного дома, а также троих детей и воспитателя с поваром из детского сада, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Отмечается, что во время мониторинга уровня воды в реке Кепша, а также близлежащих улиц, к спасателям Краснополянского подразделения ЮРПСО обратились жители одного из домов, которые сообщили, что из-за непогоды у них в квартирах временно нет света и они хотят добраться до родственников, которые проживают чуть выше подтопленного района.
"Спасатели на автомобиле высокой проходимости эвакуировали шесть местных жителей к дому родственников. Также сотрудники Краснополянского поисково-спасательного подразделения выезжали в детский сад, расположенный в поселке Кепша. Из подтопленного здания спасатели ЮРПСО эвакуировали пять человек – трех детей и двух взрослых – воспитателя и повара", - говорится в сообщении.
На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.
По данным администрации Кубани, в Кудепсте оказались подтопленными первые этажи жилых домов, Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб. Ранее, оценив обстановку в селе Кепша, Кондратьев отметил, что подъездная дорога к населенному пункту размыта, но эвакуация пока не требуется.
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