https://ria.ru/20210705/sochi-1739957162.html
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада - РИА Новости, 05.07.2021
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
Спасатели эвакуировали шестерых сочинцев из подтопленного дома, а также троих детей и воспитателя с поваром из детского сада, сообщает пресс-служба Южного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:04
2021-07-05T16:04
2021-07-05T16:04
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали шестерых сочинцев из подтопленного дома, а также троих детей и воспитателя с поваром из детского сада, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Отмечается, что во время мониторинга уровня воды в реке Кепша, а также близлежащих улиц, к спасателям Краснополянского подразделения ЮРПСО обратились жители одного из домов, которые сообщили, что из-за непогоды у них в квартирах временно нет света и они хотят добраться до родственников, которые проживают чуть выше подтопленного района."Спасатели на автомобиле высокой проходимости эвакуировали шесть местных жителей к дому родственников. Также сотрудники Краснополянского поисково-спасательного подразделения выезжали в детский сад, расположенный в поселке Кепша. Из подтопленного здания спасатели ЮРПСО эвакуировали пять человек – трех детей и двух взрослых – воспитателя и повара", - говорится в сообщении.На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.По данным администрации Кубани, в Кудепсте оказались подтопленными первые этажи жилых домов, Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб. Ранее, оценив обстановку в селе Кепша, Кондратьев отметил, что подъездная дорога к населенному пункту размыта, но эвакуация пока не требуется.
https://ria.ru/20210705/sochi-1739903720.html
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Наводнение в Сочи
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
2021-07-05T16:04
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия
В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
Спасатели эвакуировали трех детей, воспитателя и повара из подтопленного детсада в Сочи