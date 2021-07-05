https://ria.ru/20210705/sochi-1739956371.html

Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней

Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней - РИА Новости, 05.07.2021

Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней

Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:01

2021-07-05T16:01

2021-07-05T16:15

россия

алексей копайгородский

вениамин кондратьев

краснодарский край

происшествия

сочи

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский."В целом ситуация в городе стабильная. Сейчас все наши коллеги, которые входят в мониторинговые группы, совершили подворовый обход, посмотрели нанесенный природой ущерб всем домовладениям, которые попали в особую зону. Сегодня все стабильно, уже погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет уже полный порядок", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже у завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: "Да. У нас и людей, и техники достаточно".Как сообщалось ранее, на территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объехали зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.

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Наводнение в Сочи В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб. 2021-07-05T16:01 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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