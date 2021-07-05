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Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней - РИА Новости, 05.07.2021
Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:01
2021-07-05T16:15
россия
алексей копайгородский
вениамин кондратьев
краснодарский край
происшествия
сочи
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский."В целом ситуация в городе стабильная. Сейчас все наши коллеги, которые входят в мониторинговые группы, совершили подворовый обход, посмотрели нанесенный природой ущерб всем домовладениям, которые попали в особую зону. Сегодня все стабильно, уже погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет уже полный порядок", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже у завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: "Да. У нас и людей, и техники достаточно".Как сообщалось ранее, на территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объехали зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.
россия
краснодарский край
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, алексей копайгородский, вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия, сочи
Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
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Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:01 05.07.2021 (обновлено: 16:15 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПоврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк

Мэр Сочи сообщил, что ситуация в городе в целом стабильная

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, в целом стабилизировалась, погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет "полный порядок", заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
"В целом ситуация в городе стабильная. Сейчас все наши коллеги, которые входят в мониторинговые группы, совершили подворовый обход, посмотрели нанесенный природой ущерб всем домовладениям, которые попали в особую зону. Сегодня все стабильно, уже погода налаживается, с завтрашнего дня в городе будет уже полный порядок", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже у завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: "Да. У нас и людей, и техники достаточно".
Как сообщалось ранее, на территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объехали зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.
 
РоссияАлексей КопайгородскийВениамин КондратьевКраснодарский крайПроисшествияСочи
 
 
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