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На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться
На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться - РИА Новости, 05.07.2021
На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться
Купание на городских пляжах Сочи запрещено после сильных ливней, начавшихся 4 июля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:35
2021-07-05T13:35
2021-07-05T15:03
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СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Купание на городских пляжах Сочи запрещено после сильных ливней, начавшихся 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.По обновленным данным регионального оперштаба, в результате обильных осадков до критической отметки поднялся уровень воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие и подготовить документы и вещи первой необходимости, если придется начать эвакуацию населения.На городских пляжах Сочи появились таблички "Купание в шторм запрещено", проход к воде перекрыт красными буйками, лежаки и зонтики убраны. На море продолжается сильный шторм. На городской пляж "Ривьера" с ливнями вынесло стволы поваленных деревьев, ветки и мусор. Как уточняет администрация города, из-за обильных осадков и сильного ветра значительно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов."Устранять последствия уже начали... Работы завершат, как только нормализуется погода. Все пляжи курорта Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. Купание на них запрещено. Выставлены информационные аншлаги, усилено дежурство матросов-спасателей", – сообщает администрация Сочи.
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На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться
13:35 05.07.2021 (обновлено: 15:03 05.07.2021)
Администрация: купание на пляжах в Сочи запрещено после сильных ливней
СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Купание на городских пляжах Сочи запрещено после сильных ливней, начавшихся 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
По обновленным данным регионального оперштаба, в результате обильных осадков до критической отметки поднялся уровень воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие и подготовить документы и вещи первой необходимости, если придется начать эвакуацию населения.
На городских пляжах Сочи появились таблички "Купание в шторм запрещено", проход к воде перекрыт красными буйками, лежаки и зонтики убраны. На море продолжается сильный шторм. На городской пляж "Ривьера" с ливнями вынесло стволы поваленных деревьев, ветки и мусор.
Как уточняет администрация города, из-за обильных осадков и сильного ветра значительно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов.
"Устранять последствия уже начали... Работы завершат, как только нормализуется погода. Все пляжи курорта Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. Купание на них запрещено. Выставлены информационные аншлаги, усилено дежурство матросов-спасателей", – сообщает администрация Сочи.