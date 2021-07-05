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Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году
Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году - РИА Новости, 05.07.2021
Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году
Смертность в разных странах мира в 2020 году выросла на 19-20%, причем непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, заявил академик РАН,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:57
2021-07-05T12:57
коронавирус covid-19
юрий беленков
здоровье - общество
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Смертность в разных странах мира в 2020 году выросла на 19-20%, причем непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.Беленков уточнил, что в этих 19-20% сам коронавирус занимает примерно половину, а все остальное - смертность от других заболеваний, в основном сердца и легких.
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коронавирус covid-19, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук, в мире
Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году
12:57 05.07.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одной из больниц Дели
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Юрий Беленков заявил, что на COVID-19 пришлась половина прироста смертности в мире в 2020 году

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Смертность в разных странах мира в 2020 году выросла на 19-20%, причем непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Сейчас могу сказать, что общая смертность, ну, в разных странах по-разному немножко, но не сильно отличается, примерно на 19-20% выше, чем в году предыдущем. То есть это вот расплата за COVID-19", - сказал ученый на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Беленков уточнил, что в этих 19-20% сам коронавирус занимает примерно половину, а все остальное - смертность от других заболеваний, в основном сердца и легких.
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