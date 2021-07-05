https://ria.ru/20210705/smertnost-1739910451.html

Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году

Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году - РИА Новости, 05.07.2021

Ученый рассказал о росте смертности в мире в 2020 году

Смертность в разных странах мира в 2020 году выросла на 19-20%, причем непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, заявил академик РАН,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:57

2021-07-05T12:57

2021-07-05T12:57

коронавирус covid-19

юрий беленков

здоровье - общество

российская академия наук

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730819881_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7ad6dd4cd0d4a232292037d65074f59f.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Смертность в разных странах мира в 2020 году выросла на 19-20%, причем непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.Беленков уточнил, что в этих 19-20% сам коронавирус занимает примерно половину, а все остальное - смертность от других заболеваний, в основном сердца и легких.

https://ria.ru/20210705/vaktsiny-1739854498.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук, в мире