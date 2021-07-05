https://ria.ru/20210705/sk-1739912854.html

В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе

В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе - РИА Новости, 05.07.2021

В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе

ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, предварительно, погибла от удара током в Волгограде, принимая душ, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:03

2021-07-05T13:03

2021-07-05T14:04

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происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, предварительно, погибла от удара током в Волгограде, принимая душ, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По информации СК, в воскресенье в частном доме в Волгограде было обнаружено тело четырехлетней девочки. "4 июля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 4-летней девочки в одном из частных домовладений... ", - отмечается в сообщении."По предварительным данным, причиной гибели малолетней стал удар электрическим током. Смертельную травму ребенок получил во время купания по месту жительства", - сообщила Рудник.Отмечается, что к душевой кабине был подключен водонагреватель, возможно, его неисправность или неправильная эксплуатация и стали причинами гибели ребенка. СК проводит доследственную проверку.

https://ria.ru/20210704/pistolet-1739798979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/rebenok-1739665702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия