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В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе
В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе - РИА Новости, 05.07.2021
В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе
ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, предварительно, погибла от удара током в Волгограде, принимая душ, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:03
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, предварительно, погибла от удара током в Волгограде, принимая душ, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По информации СК, в воскресенье в частном доме в Волгограде было обнаружено тело четырехлетней девочки. "4 июля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 4-летней девочки в одном из частных домовладений... ", - отмечается в сообщении."По предварительным данным, причиной гибели малолетней стал удар электрическим током. Смертельную травму ребенок получил во время купания по месту жительства", - сообщила Рудник.Отмечается, что к душевой кабине был подключен водонагреватель, возможно, его неисправность или неправильная эксплуатация и стали причинами гибели ребенка. СК проводит доследственную проверку.
https://ria.ru/20210704/pistolet-1739798979.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе
13:03 05.07.2021 (обновлено: 14:04 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Волгограде четырехлетняя девочка погибла от удара током во время купания в ванной

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, предварительно, погибла от удара током в Волгограде, принимая душ, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации СК, в воскресенье в частном доме в Волгограде было обнаружено тело четырехлетней девочки. "4 июля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 4-летней девочки в одном из частных домовладений... ", - отмечается в сообщении.
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"По предварительным данным, причиной гибели малолетней стал удар электрическим током. Смертельную травму ребенок получил во время купания по месту жительства", - сообщила Рудник.
Отмечается, что к душевой кабине был подключен водонагреватель, возможно, его неисправность или неправильная эксплуатация и стали причинами гибели ребенка. СК проводит доследственную проверку.
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