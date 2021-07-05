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В Госдуму внесли проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов
В Госдуму внесли проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов - РИА Новости, 05.07.2021
В Госдуму внесли проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов
В Госдуму внесли законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами, сообщил РИА Новости один... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:29
2021-07-05T15:34
андрей клишас
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами, сообщил РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Законопроект подготовили по поручению первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака."Сейчас существенным препятствием при обжаловании гражданами вынесенных в отношении них постановлений является отсутствие единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, что также создает дополнительные поводы для недовольства граждан работой контрольно-надзорных органов", — сказал Клишас.По его словам, предлагаемые нововведения устранят эти поводы.
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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество
В Госдуму внесли проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов
13:29 05.07.2021 (обновлено: 15:34 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Госдуму внесли законопроект, облегчающий для водителей обжалование штрафов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами, сообщил РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Законопроект подготовили по поручению первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.
"Сейчас существенным препятствием при обжаловании гражданами вынесенных в отношении них постановлений является отсутствие единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, что также создает дополнительные поводы для недовольства граждан работой контрольно-надзорных органов", — сказал Клишас.
По его словам, предлагаемые нововведения устранят эти поводы.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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