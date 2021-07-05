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На трассе под Туапсе сошел сель

На трассе под Туапсе сошел сель - РИА Новости, 06.07.2021

На трассе под Туапсе сошел сель

Сель сошел на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Гизель-Дере под Туапсе, движение ограничено, сообщило управление ГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-05T20:52

2021-07-05T20:52

2021-07-06T01:21

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

угибдд

туапсе

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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Сель сошел на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Гизель-Дере под Туапсе, движение ограничено, сообщило управление ГИБДД по Краснодарскому краю.На месте прибыла спецтехника, проезжую часть расчищают от грунта. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок или переждать ситуацию на специальных стоянках. Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.В Telegram-канале МЧС России впоследствии сообщили о стабилизации ситуации с погодой в Сочи. Для ликвидаций последствий разгула стихии на территории города привлекли 742 человека и 329 единиц техники."Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — заключили представители ведомства.

россия

сочи

краснодарский край

туапсе

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Перекрытая селем дорога Джубга-Сочи Вот так сейчас выглядит перекрытая селем дорога Джубга-Сочи 2021-07-05T20:52 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия, угибдд, туапсе