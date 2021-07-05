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ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска - РИА Новости, 05.07.2021
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска
В годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели устроили в оккупированном городе Сальске (Ростовская область) "конвейер смерти", ежедневно расстреливая РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:12
2021-07-05T11:24
россия
северный кавказ
великая отечественная война (1941-1945)
польша
москва
сальск
ссср
фсб
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели устроили в оккупированном городе Сальске (Ростовская область) "конвейер смерти", ежедневно расстреливая ни в чем не повинных мирных граждан, следует из рассекреченных региональным управлением ФСБ материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Сальск находился под оккупацией с 31 июля 1942 по 21 января 1943 года. Как следует из акта, составленного специальной комиссией спустя считанные дни после освобождения города, нацисты систематически проводили там массовые расстрелы гражданского населения.Среди рассекреченных документов есть и схема кирпичного завода с указанием мест захоронений убитых, составленная в КГБ в 1963 году на основе показаний свидетелей.Помимо карьеров у кирпичного завода, тела расстрелянных обнаружили в четырех силосных ямах в колхозе "Веселый". Всего в Сальске оккупанты расстреляли свыше трех тысяч человек, причем евреев и цыган истребили полностью."В районе кирпичного завода и мясокомбината немецко-фашистские палачи устроили концентрационный лагерь для военнопленных и застенок, где расстреливали советских граждан: мужчин, женщин, стариков и детей", — говорится в другом акте, составленном на основе показаний очевидцев. "Пройдет машина, битком набитая людьми, выставляется оцепление, и начинается стрельба. Все это делалось среди белого дня", — вспоминали свидетели.Около 700 советских военнопленных оккупанты разместили на заводе, в разрушенных печах, где раньше обжигали кирпич."Жили они в невероятной тесноте, не имея даже возможности прилечь, среди груд битого кирпича и мусора. Больные, израненные люди, желтые и опухшие от систематического недоедания, они должны были ежедневно с утра до ночи выполнять тяжелые и опасные работы", — рассказали свидетели.Многие пленные умерли от холода, недоедания, болезней. На глазах у всех немцы убивали тех, кто был не в состоянии двигаться, отмечается в акте.Казнями советских граждан занималась гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД, прибывшая в Сальск в августе 1942 года.О том, как работал этот "конвейер смерти", в 1970-х годах рассказывал на допросах в КГБ бывший участник ЕК-12 СД, предатель Иван Гвоздецкий.В его показаниях, которые также рассекречены сейчас, говорится, что в сентябре 1942 года он принимал участие в расстреле 50 цыган, в декабре — 60 цыган, а в январе 1943-го — шестерых советских десантников. Причем, как вспоминал Гвоздецкий, среди убитых цыган было много детей.Карательная команда ЕК-12 была подразделением гитлеровской айнзатцгруппы D, жестоко убивавшей советских граждан на оккупированных территориях — в Крыму и на Северном Кавказе. Причем, как следует из рассекреченных материалов, каратели массово умерщвляли людей в машинах-"душегубках". Эти казни совершала "Кавказская рота" — подразделение айнзатцгруппы D, сформированное гитлеровцами из коллаборационистов.Как рассказывал на допросе Гвоздецкий, "Кавказская рота" называлась так потому, что большинство в ней составляли выходцы из разных кавказских республик.Айнзатцкоманда ЕК-12 покинула Сальск в конце января 1943 года, а в июне Гвоздецкого зачислили в "Кавказскую роту". Спустя месяц это подразделение начало кровавый путь по Западной Украине, где расстреливало узников нацистских лагерей и заживо сжигало людей. Затем "Кавказская рота" передислоцировалась в Польшу, где в сентябре 1944-го ее бросили на подавление Варшавского восстания."В декабре 1944 года в связи с расформированием "Кавказской роты" Гвоздецкий был зачислен на службу в казачью сотню полка "Варяг" так называемой Русской освободительной армии", — говорится в рассекреченном обвинительном заключении по делу Гвоздецкого. РОА командовал бывший генерал Красной армии, предатель Родины Андрей Власов.
https://ria.ru/20210622/natsisty-1738066248.html
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россия, северный кавказ, великая отечественная война (1941-1945), польша, москва, сальск, ссср, фсб, общество
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска
03:12 05.07.2021 (обновлено: 11:24 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности России (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности России (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ФСБ рассказала, как гитлеровские каратели массово убивали мирных жителей в Сальске

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели устроили в оккупированном городе Сальске (Ростовская область) "конвейер смерти", ежедневно расстреливая ни в чем не повинных мирных граждан, следует из рассекреченных региональным управлением ФСБ материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сальск находился под оккупацией с 31 июля 1942 по 21 января 1943 года. Как следует из акта, составленного специальной комиссией спустя считанные дни после освобождения города, нацисты систематически проводили там массовые расстрелы гражданского населения.

"Карьеры кирпичного завода № 1 были местом, где совершались эти злодеяния. Фашисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко доходившие до более чем 100 человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до 30", — говорится в документе.

Среди рассекреченных документов есть и схема кирпичного завода с указанием мест захоронений убитых, составленная в КГБ в 1963 году на основе показаний свидетелей.
Помимо карьеров у кирпичного завода, тела расстрелянных обнаружили в четырех силосных ямах в колхозе "Веселый". Всего в Сальске оккупанты расстреляли свыше трех тысяч человек, причем евреев и цыган истребили полностью.
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
1 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
2 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
3 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
4 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
1 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
2 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
3 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
4 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
"В районе кирпичного завода и мясокомбината немецко-фашистские палачи устроили концентрационный лагерь для военнопленных и застенок, где расстреливали советских граждан: мужчин, женщин, стариков и детей", — говорится в другом акте, составленном на основе показаний очевидцев. "Пройдет машина, битком набитая людьми, выставляется оцепление, и начинается стрельба. Все это делалось среди белого дня", — вспоминали свидетели.
Около 700 советских военнопленных оккупанты разместили на заводе, в разрушенных печах, где раньше обжигали кирпич.
"Жили они в невероятной тесноте, не имея даже возможности прилечь, среди груд битого кирпича и мусора. Больные, израненные люди, желтые и опухшие от систематического недоедания, они должны были ежедневно с утра до ночи выполнять тяжелые и опасные работы", — рассказали свидетели.
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Казнями советских граждан занималась гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД, прибывшая в Сальск в августе 1942 года.
О том, как работал этот "конвейер смерти", в 1970-х годах рассказывал на допросах в КГБ бывший участник ЕК-12 СД, предатель Иван Гвоздецкий.
В его показаниях, которые также рассекречены сейчас, говорится, что в сентябре 1942 года он принимал участие в расстреле 50 цыган, в декабре — 60 цыган, а в январе 1943-го — шестерых советских десантников. Причем, как вспоминал Гвоздецкий, среди убитых цыган было много детей.
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Как рассказывал на допросе Гвоздецкий, "Кавказская рота" называлась так потому, что большинство в ней составляли выходцы из разных кавказских республик.
Айнзатцкоманда ЕК-12 покинула Сальск в конце января 1943 года, а в июне Гвоздецкого зачислили в "Кавказскую роту". Спустя месяц это подразделение начало кровавый путь по Западной Украине, где расстреливало узников нацистских лагерей и заживо сжигало людей. Затем "Кавказская рота" передислоцировалась в Польшу, где в сентябре 1944-го ее бросили на подавление Варшавского восстания.
"В декабре 1944 года в связи с расформированием "Кавказской роты" Гвоздецкий был зачислен на службу в казачью сотню полка "Варяг" так называемой Русской освободительной армии", — говорится в рассекреченном обвинительном заключении по делу Гвоздецкого. РОА командовал бывший генерал Красной армии, предатель Родины Андрей Власов.
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