https://ria.ru/20210705/podtoplenie-1740015052.html

В Свердловской области около ста человек эвакуировали из-за подтоплений

В Свердловской области около ста человек эвакуировали из-за подтоплений - РИА Новости, 05.07.2021

В Свердловской области около ста человек эвакуировали из-за подтоплений

Около 150 жителей эвакуированы из-за подтопления сел в Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T22:22

2021-07-05T22:22

2021-07-05T22:22

россия

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алапаевск

свердловская область

верхняя салда

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Около 150 жителей эвакуированы из-за подтопления сел в Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.По данным МЧС, из-за обильных дождей произошло повышение уровня воды в водоемах и увеличен сброс с водохранилищ. В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа подтоплены 20 домов, 74 приусадебных участка и участок автомобильной дороги. В Верхней Салде из-за увеличения сбросов на Исинском ГТС произошло подтопление 19 домов, из них два садовых, в Нижней Салде подтоплены 16 домов, в том числе 10 садов. Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что около 300 детей эвакуируют из двух загородных лагерей в Свердловской области из-за подтоплений после дождей."Верхняя Салда и Горноуральский городской округ сильно пострадали из-за гроз и ливней. В нескольких селах введен режим ЧС. Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. Развернуты пункты временного размещения. В селе Николо-Павловское размыло дорогу. Эвакуированы 24 человека, в том числе дети. Движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска приостановлено – вода повредила пути", - написал глава региона в своем Instagram.По его словам, на месте работает МЧС, спасатели оказывают пострадавшим помощь."Я внимательно слежу за ситуацией, подключены все необходимые силы. Направил туда министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и министра природных ресурсов Алексея Кузнецова. Из-за проливного дождя накануне разлилась река Черемшанка, вода подступила к деревне Никитино, но сейчас угрозы подтопления жилых домов нет. А в деревне Нелоба размыло дорогу. Уже заказаны труба, щебень, скала для отсыпки. Как только уровень воды в реке спадет, начнутся ремонтно-восстановительные работы", - отметил губернатор.

россия

алапаевск

свердловская область

верхняя салда

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россия, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алапаевск, свердловская область, верхняя салда, происшествия