Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/otdykh-1739917714.html
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца - РИА Новости, 05.07.2021
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:19
2021-07-05T13:19
россия
юрий беленков
здоровье - общество
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575690835_0:198:3131:1959_1920x0_80_0_0_001d6aba2a4f51bd39126d4437ee38ca.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков."Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам... с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".По словам академика, есть ряд общих советов. Он порекомендовал не заниматься прополкой грядок без головного убора, также лучше пропалывать, сидя на скамейке. Детям и внукам следует проверить, есть ли у старших родственников достаточное количество лекарств. Тем, кто живет в сухом климате, надо увеличить употребление жидкости. По возможности надо делать перерывы в работе, так как работоспособность в середине дня при жаркой погоде снижается.Эксперт также напомнил, что по всем нормам разница между температурой кондиционера и наружной температурой должна составлять не более 5-7 градусов. Этого достаточно для того, чтобы почувствовать прохладу, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.
https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739888418.html
https://ria.ru/20210127/bolezni-1594726584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575690835_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_b9d7f6d916a695b60a95a52f4f40d132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца
13:19 05.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие пенсионеры в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В РАН заявили, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам... с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
11:41Распространение коронавируса
Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19
По словам академика, есть ряд общих советов. Он порекомендовал не заниматься прополкой грядок без головного убора, также лучше пропалывать, сидя на скамейке. Детям и внукам следует проверить, есть ли у старших родственников достаточное количество лекарств. Тем, кто живет в сухом климате, надо увеличить употребление жидкости. По возможности надо делать перерывы в работе, так как работоспособность в середине дня при жаркой погоде снижается.
Эксперт также напомнил, что по всем нормам разница между температурой кондиционера и наружной температурой должна составлять не более 5-7 градусов. Этого достаточно для того, чтобы почувствовать прохладу, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.
Женщина держит ингалятор - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 07:20
Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий
 
РоссияЮрий БеленковЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
Лента новостейМолния