https://ria.ru/20210705/otdykh-1739917714.html

В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца

В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца - РИА Новости, 05.07.2021

В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:19

2021-07-05T13:19

2021-07-05T13:19

россия

юрий беленков

здоровье - общество

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575690835_0:198:3131:1959_1920x0_80_0_0_001d6aba2a4f51bd39126d4437ee38ca.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков."Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам... с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".По словам академика, есть ряд общих советов. Он порекомендовал не заниматься прополкой грядок без головного убора, также лучше пропалывать, сидя на скамейке. Детям и внукам следует проверить, есть ли у старших родственников достаточное количество лекарств. Тем, кто живет в сухом климате, надо увеличить употребление жидкости. По возможности надо делать перерывы в работе, так как работоспособность в середине дня при жаркой погоде снижается.Эксперт также напомнил, что по всем нормам разница между температурой кондиционера и наружной температурой должна составлять не более 5-7 градусов. Этого достаточно для того, чтобы почувствовать прохладу, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.

https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739888418.html

https://ria.ru/20210127/bolezni-1594726584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук