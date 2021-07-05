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В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца - РИА Новости, 05.07.2021
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:19
2021-07-05T13:19
2021-07-05T13:19
россия
юрий беленков
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков."Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам... с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".По словам академика, есть ряд общих советов. Он порекомендовал не заниматься прополкой грядок без головного убора, также лучше пропалывать, сидя на скамейке. Детям и внукам следует проверить, есть ли у старших родственников достаточное количество лекарств. Тем, кто живет в сухом климате, надо увеличить употребление жидкости. По возможности надо делать перерывы в работе, так как работоспособность в середине дня при жаркой погоде снижается.Эксперт также напомнил, что по всем нормам разница между температурой кондиционера и наружной температурой должна составлять не более 5-7 градусов. Этого достаточно для того, чтобы почувствовать прохладу, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.
https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739888418.html
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россия, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук
В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца
В РАН заявили, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдыхать в своей полосе, рассказал академик РАН
, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков
.
"Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам... с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
По словам академика, есть ряд общих советов. Он порекомендовал не заниматься прополкой грядок без головного убора, также лучше пропалывать, сидя на скамейке. Детям и внукам следует проверить, есть ли у старших родственников достаточное количество лекарств. Тем, кто живет в сухом климате, надо увеличить употребление жидкости. По возможности надо делать перерывы в работе, так как работоспособность в середине дня при жаркой погоде снижается.
Эксперт также напомнил, что по всем нормам разница между температурой кондиционера и наружной температурой должна составлять не более 5-7 градусов. Этого достаточно для того, чтобы почувствовать прохладу, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.