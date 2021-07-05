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Врач объяснил, когда тест на COVID-19 может ошибиться
Врач объяснил, когда тест на COVID-19 может ошибиться - РИА Новости, 05.07.2021
Врач объяснил, когда тест на COVID-19 может ошибиться
Строгое соблюдение правил при сдаче теста ПЦР поможет избежать ошибок и своевременно выявить COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T02:15
2021-07-05T02:15
2021-07-05T09:16
распространение коронавируса
пцр
коронавирус в россии
россия
алексей водовозов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Строгое соблюдение правил при сдаче теста ПЦР поможет избежать ошибок и своевременно выявить COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Он отметил, что корректность результата анализа зависит в том числе от качества материала, который нужно исследовать. Чтобы тест ПЦР сработал надежно, Роспотребнадзор рекомендует за три часа до взятия мазка не есть, не пить, не чистить зубы, не курить и не полоскать горло, а также не промывать нос и не закапывать лекарства. Соблюдение этих ограничений имеет очень большое значение, отметил Водовозов.Важно и то, каким образом берут материал для анализа, добавил медик. По его словам, есть определенные инструкции, которые определяют все нюансы этой процедуры."В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным", — уточнил Водовозов.Если анализ окажется неточным, человек может не получить вовремя медицинскую помощь. Поэтому при сдаче теста ПЦР нужно соблюдать все правила и инструкции, чтобы уберечь себя и окружающих от ненужного риска, заключил собеседник радио.
https://ria.ru/20210702/delta-1739622815.html
https://ria.ru/20210629/epidemiya-1739070492.html
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пцр, коронавирус в россии, россия, алексей водовозов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество
Врач объяснил, когда тест на COVID-19 может ошибиться
02:15 05.07.2021 (обновлено: 09:16 05.07.2021)
Врач Алексей Водовозов объяснил, в каком случае тест на COVID-19 может ошибиться