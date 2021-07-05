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В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции - РИА Новости, 05.07.2021
В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
Авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:58
2021-07-05T15:58
касем сулеймани
анбар (мухафаза)
корпус стражей исламской революции
багдад (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.Согласно источнику, ракета "Катюша" упала около авиабазы, пострадавших нет.В свою очередь, представитель операции "Непоколебимая решимость" в Ираке полковник Уэйн Маротто написал в Twitter, что авиабаза была обстреляна тремя ракетами.База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20210704/siriya-1739810842.html
https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html
анбар (мухафаза)
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касем сулеймани, анбар (мухафаза), корпус стражей исламской революции, багдад (город), сша, в мире
В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:58 05.07.2021
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding

На западе Ирака обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
Согласно источнику, ракета "Катюша" упала около авиабазы, пострадавших нет.
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В свою очередь, представитель операции "Непоколебимая решимость" в Ираке полковник Уэйн Маротто написал в Twitter, что авиабаза была обстреляна тремя ракетами.
База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
 
Касем СулейманиАнбар (мухафаза)Корпус стражей исламской революцииБагдад (город)СШАВ мире
 
 
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