https://ria.ru/20210705/obstrel-1739955811.html

В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции

В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции - РИА Новости, 05.07.2021

В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции

Авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:58

2021-07-05T15:58

2021-07-05T15:58

касем сулеймани

анбар (мухафаза)

корпус стражей исламской революции

багдад (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600327829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_beb84947998c73ec5e8a70ea56469cb7.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.Согласно источнику, ракета "Катюша" упала около авиабазы, пострадавших нет.В свою очередь, представитель операции "Непоколебимая решимость" в Ираке полковник Уэйн Маротто написал в Twitter, что авиабаза была обстреляна тремя ракетами.База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210704/siriya-1739810842.html

https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html

анбар (мухафаза)

багдад (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касем сулеймани, анбар (мухафаза), корпус стражей исламской революции, багдад (город), сша, в мире