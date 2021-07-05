В России обновили федеральные стандарты начального образования
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В России обновили федеральные стандарты начального и основного общего образования
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что министерство просвещения РФ утвердило дополнения к федеральным государственным образовательным стандартам начального и общего образования. Он пояснил, что эти изменения призваны помочь ученикам в развитии soft skills - "надпрофессиональных" навыков, помогающих решать карьерные задачи и хорошо выполнять работу.
"Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования... Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования", - говорится в приказах.
В документы вошли также дополнения, касающиеся экологического и гражданского патриотического воспитания. Во ФГОС средней школы прописана и возможность использования школами сетевого обучения, а также применения электронных и дистанционных образовательных технологий.
В апреле 2020 года Минпросвещения сообщило, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОС с последующей доработкой и утверждением. Задача обновить ФГОС и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".