https://ria.ru/20210705/obmen-1739865083.html

В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными

В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными - РИА Новости, 05.07.2021

В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными

Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведданными для противодействия общим угрозам, заявил в интервью РИА Новости советник президента... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:18

2021-07-05T09:18

2021-07-05T10:02

россия

хамдулла мохиб

афганистан

доха

сша

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведданными для противодействия общим угрозам, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.В пятницу в Москве Мохиб провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В Совбезе РФ по итогам переговоров сообщили, что стороны затронули тематику, связанную с ходом и перспективами межафганского мирного диалога, а также обсудили дальнейшее взаимодействие России и Афганистана на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных ведомств."В первую очередь, речь идет об обмене информацией. У нас есть доступ к информации от тех боевиков, которых мы захватили, разведданные об их деятельности и их планах. Думаю, для России и для стран Центральной Азии это также было бы важной информацией относительно угроз. И в ответ мы ожидаем такой же информации от России, их разведданных об этих группах - так, чтобы мы могли остановить", - сказал Мохиб.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739693819.html

https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html

россия

афганистан

доха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хамдулла мохиб, афганистан, доха, сша, в мире