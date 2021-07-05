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В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными
В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными - РИА Новости, 05.07.2021
В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными
Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведданными для противодействия общим угрозам, заявил в интервью РИА Новости советник президента... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:18
2021-07-05T10:02
россия
хамдулла мохиб
афганистан
доха
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведданными для противодействия общим угрозам, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.В пятницу в Москве Мохиб провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В Совбезе РФ по итогам переговоров сообщили, что стороны затронули тематику, связанную с ходом и перспективами межафганского мирного диалога, а также обсудили дальнейшее взаимодействие России и Афганистана на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных ведомств."В первую очередь, речь идет об обмене информацией. У нас есть доступ к информации от тех боевиков, которых мы захватили, разведданные об их деятельности и их планах. Думаю, для России и для стран Центральной Азии это также было бы важной информацией относительно угроз. И в ответ мы ожидаем такой же информации от России, их разведданных об этих группах - так, чтобы мы могли остановить", - сказал Мохиб.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210702/afganistan-1739693819.html
https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html
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доха
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россия, хамдулла мохиб, афганистан, доха, сша, в мире
В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными
09:18 05.07.2021 (обновлено: 10:02 05.07.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulСоветник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб
Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганистан и Россия обсуждают возможность обмена разведданными для борьбы с общими угрозами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведданными для противодействия общим угрозам, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.
В пятницу в Москве Мохиб провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В Совбезе РФ по итогам переговоров сообщили, что стороны затронули тематику, связанную с ходом и перспективами межафганского мирного диалога, а также обсудили дальнейшее взаимодействие России и Афганистана на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных ведомств.
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"В первую очередь, речь идет об обмене информацией. У нас есть доступ к информации от тех боевиков, которых мы захватили, разведданные об их деятельности и их планах. Думаю, для России и для стран Центральной Азии это также было бы важной информацией относительно угроз. И в ответ мы ожидаем такой же информации от России, их разведданных об этих группах - так, чтобы мы могли остановить", - сказал Мохиб.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Читайте полный текст интервью >>>
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РоссияХамдулла МохибАфганистанДохаСШАВ мире
 
 
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