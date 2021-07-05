В Афганистане рассказали об обсуждении с Россией обмена разведданными
09:18 05.07.2021 (обновлено: 10:02 05.07.2021)
© AP Photo / Rahmat GulСоветник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганистан и Россия обсуждают возможность обмена разведданными для борьбы с общими угрозами
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Афганистан и Россия обсуждают возможность наладить обмен разведданными для противодействия общим угрозам, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.
В пятницу в Москве Мохиб провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В Совбезе РФ по итогам переговоров сообщили, что стороны затронули тематику, связанную с ходом и перспективами межафганского мирного диалога, а также обсудили дальнейшее взаимодействие России и Афганистана на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных ведомств.
"В первую очередь, речь идет об обмене информацией. У нас есть доступ к информации от тех боевиков, которых мы захватили, разведданные об их деятельности и их планах. Думаю, для России и для стран Центральной Азии это также было бы важной информацией относительно угроз. И в ответ мы ожидаем такой же информации от России, их разведданных об этих группах - так, чтобы мы могли остановить", - сказал Мохиб.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.