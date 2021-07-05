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Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже
Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже - РИА Новости, 05.07.2021
Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:36
2021-07-05T12:36
2021-07-05T15:08
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ из-за эпидемиологической ситуации будет проведен в формате высокохудожественного клипа, который сняла режиссер Рената Литвинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе модного дома Ulyana Sergeenko.Уточняется, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации провести показ в Париже в привычном очном формате сейчас нет возможности, поэтому коллекция будет представлена в формате художественного фильма, который сняла режиссер Рената Литвинова.Вдохновением для создания новой коллекции для дизайнера стала Карелия с ее живописной природой, богатой самобытной культурой и историей."В орнаментах изделий присутствует много геометрических символов, которые отсылают к уникальной резьбе деревянного зодчества этого региона. В узорах встречаются силуэты птиц и животных - главных персонажей языческих мифов севера", - добавили в пресс-службе.Главную роль в фильме исполнила Наталья Водянова.Участие в Неделе высокой моды в новом статусе - это большая честь для модного дома, а также возможность рассказать миру об уникальных русских традиционных ремеслах, заключили в пресс-службе.Российский дизайнер Ульяна Сергеенко является основательницей модного одноименного дома. Первый показ ее коллекции состоялся в 2011 году, после чего она приобрела большую популярность, стала официальным участником недели Высокой моды, которая каждый сезон проходит в Париже. В мае 2021 года модному дому был присвоен статус члена-корреспондента Федерации высокой моды.
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РИА Новости
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новости культуры, рената литвинова, наталья водянова, париж, мода
Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже
12:36 05.07.2021 (обновлено: 15:08 05.07.2021)
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила коллекцию на Неделе высокой моды в Париже
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ из-за эпидемиологической ситуации будет проведен в формате высокохудожественного клипа, который сняла режиссер Рената Литвинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе модного дома Ulyana Sergeenko.
"5 июля Ulyana Sergeenko представит кутюрную коллекцию в новом статусе. В мае этого года Дому присвоили статус члена-корреспондента Федерации высокой моды, тем самым Ульяна стала первой женщиной-дизайнером из России, удостоенной такого звания. До этого момента Дом показывал коллекции в рамках официального расписания, но в качестве приглашенного участника", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации провести показ в Париже в привычном очном формате сейчас нет возможности, поэтому коллекция будет представлена в формате художественного фильма, который сняла режиссер Рената Литвинова.
"Рената - друг Ульяны и модного Дома, идея создать что-то совместное обсуждалась давно. Подходящий момент настал: в юбилейный для бренда год Ульяна предложила Ренате снять фильм к кутюрному показу - первому, в котором мы принимаем участие в новом статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды. Этот фильм - посвящение красоте, хрупкости и одновременно силе женщины. Кому, как не волшебной Ренате, удалось бы воплотить наш замысел лучше всего", - рассказали в пресс-службе.
Вдохновением для создания новой коллекции для дизайнера стала Карелия с ее живописной природой, богатой самобытной культурой и историей.
"В орнаментах изделий присутствует много геометрических символов, которые отсылают к уникальной резьбе деревянного зодчества этого региона. В узорах встречаются силуэты птиц и животных - главных персонажей языческих мифов севера", - добавили в пресс-службе.
Главную роль в фильме исполнила Наталья Водянова.
Участие в Неделе высокой моды в новом статусе - это большая честь для модного дома, а также возможность рассказать миру об уникальных русских традиционных ремеслах, заключили в пресс-службе.
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко является основательницей модного одноименного дома. Первый показ ее коллекции состоялся в 2011 году, после чего она приобрела большую популярность, стала официальным участником недели Высокой моды, которая каждый сезон проходит в Париже. В мае 2021 года модному дому был присвоен статус члена-корреспондента Федерации высокой моды.