https://ria.ru/20210705/moda-1739898492.html

Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже

Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже - РИА Новости, 05.07.2021

Фильм Литвиновой о коллекции Сергеенко показали на Неделе моды в Париже

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:36

2021-07-05T12:36

2021-07-05T15:08

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ из-за эпидемиологической ситуации будет проведен в формате высокохудожественного клипа, который сняла режиссер Рената Литвинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе модного дома Ulyana Sergeenko.Уточняется, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации провести показ в Париже в привычном очном формате сейчас нет возможности, поэтому коллекция будет представлена в формате художественного фильма, который сняла режиссер Рената Литвинова.Вдохновением для создания новой коллекции для дизайнера стала Карелия с ее живописной природой, богатой самобытной культурой и историей."В орнаментах изделий присутствует много геометрических символов, которые отсылают к уникальной резьбе деревянного зодчества этого региона. В узорах встречаются силуэты птиц и животных - главных персонажей языческих мифов севера", - добавили в пресс-службе.Главную роль в фильме исполнила Наталья Водянова.Участие в Неделе высокой моды в новом статусе - это большая честь для модного дома, а также возможность рассказать миру об уникальных русских традиционных ремеслах, заключили в пресс-службе.Российский дизайнер Ульяна Сергеенко является основательницей модного одноименного дома. Первый показ ее коллекции состоялся в 2011 году, после чего она приобрела большую популярность, стала официальным участником недели Высокой моды, которая каждый сезон проходит в Париже. В мае 2021 года модному дому был присвоен статус члена-корреспондента Федерации высокой моды.

https://ria.ru/20210424/mbfw-1729639797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, рената литвинова, наталья водянова, париж, мода