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Умер Владимир Меньшов
Умер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021
Умер Владимир Меньшов
Народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19 в возрасте 81 года, об этом сообщается на сайте Мосфильма. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:04
2021-07-05T12:04
умер владимир меньшов
коронавирус covid-19
россия
владимир меньшов
вгик
мосфильм
ссср
баку
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19 в возрасте 81 года, об этом сообщается на сайте Мосфильма.Коллектив киноконцерна выразил соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова."Мы потеряли нашего дорогого друга, &lt;...&gt;, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — говорится в публикации.Дату и место похорон назовут позднее.О том, что артист заразился коронавирусом, стало известно 26 июня. Болезнь, как уточнялось, протекала в легкой форме.Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино он дебютировал в ленте Алексея Сахарова "Человек на своем месте" (1972). На счету актера более 120 ролей.Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Среди его работ — "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит" — в 1981 году эта лента получила "Оскар".Владимир Меньшов — лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России.
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умер владимир меньшов, коронавирус covid-19, россия, владимир меньшов, вгик, мосфильм, ссср, баку, общество
Умер Владимир Меньшов
12:04 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Владимир Меньшов
Актер, режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19 в возрасте 81 года, об этом сообщается на сайте Мосфильма.
Коллектив киноконцерна выразил соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова.
"Мы потеряли нашего дорогого друга, <...>, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — говорится в публикации.
Дату и место похорон назовут позднее.
О том, что артист заразился коронавирусом, стало известно 26 июня. Болезнь, как уточнялось, протекала в легкой форме.
Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино он дебютировал в ленте Алексея Сахарова "Человек на своем месте" (1972). На счету актера более 120 ролей.
Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Среди его работ — "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит" — в 1981 году эта лента получила "Оскар".
Владимир Меньшов — лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов
Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Меньшов
 
Умер Владимир МеньшовКоронавирус COVID-19РоссияВладимир МеньшовВГИКМосфильмСССРБакуОбщество
 
 
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