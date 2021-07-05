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Умер Владимир Меньшов

Умер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021

Умер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19 в возрасте 81 года, об этом сообщается на сайте Мосфильма. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:04

2021-07-05T12:04

2021-07-05T12:04

умер владимир меньшов

коронавирус covid-19

россия

владимир меньшов

вгик

мосфильм

ссср

баку

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19 в возрасте 81 года, об этом сообщается на сайте Мосфильма.Коллектив киноконцерна выразил соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова."Мы потеряли нашего дорогого друга, <...>, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — говорится в публикации.Дату и место похорон назовут позднее.О том, что артист заразился коронавирусом, стало известно 26 июня. Болезнь, как уточнялось, протекала в легкой форме.Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино он дебютировал в ленте Алексея Сахарова "Человек на своем месте" (1972). На счету актера более 120 ролей.Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Среди его работ — "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит" — в 1981 году эта лента получила "Оскар".Владимир Меньшов — лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России.

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умер владимир меньшов, коронавирус covid-19, россия, владимир меньшов, вгик, мосфильм, ссср, баку, общество