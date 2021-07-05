https://ria.ru/20210705/markirovka-1739900174.html

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг закона о шампанском

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг закона о шампанском - РИА Новости, 05.07.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг закона о шампанском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, заявил, что он должен выполняться. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:24

2021-07-05T12:24

2021-07-05T13:59

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, заявил, что он должен выполняться.Второго июля Владимир Путин подписал документ, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь может использоваться только применимо к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy заявила, что приостанавливает поставки. Позже агентство Блумберг сообщило, что компания согласилась поменять этикетку.Представитель Кремля назвал происходящее давней историей и напомнил о динамичном развитии отечественного виноделия."Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс, он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее эта отрасль хорошо развивается. И конечно, она должна и будет всячески поддерживаться", — добавил Песков.Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович охарактеризовал первоначальную реакцию Moet Hennessy как шантаж. По его словам, компании надо лишь ответить на вопрос, соответствует ее продукция российскому стандарту или нет.

https://ria.ru/20210102/vino-1591812744.html

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россия, экономика, дмитрий песков