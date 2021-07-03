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Союз виноделов осудил решение Moet Hennessy прекратить ввоз шампанского
Союз виноделов осудил решение Moet Hennessy прекратить ввоз шампанского - РИА Новости, 03.07.2021
Союз виноделов осудил решение Moet Hennessy прекратить ввоз шампанского
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:17
2021-07-03T13:44
россия
леонид попович
экономика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию.Так он прокомментировал сообщения о том, что российская структура Moet Hennessy приостанавливает отгрузки шампанских вин из-за поправок к закону о госрегулировании оборота алкоголя.Соответствующий закон подписал накануне президент Владимир Путин. В частности, документ исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy отметили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино". При этом сами производители не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения.По мнению Поповича, это письмо — "крик на пустом месте". "Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", — сказал глава Союза виноградарей и виноделов РИА Новости.Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России, полагает Попович.По словам собеседника агентства, компании надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту или нет."Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке", — пояснил Попович.Слово "шампанское" на этикетке никто не запрещает, подчеркнул он.
https://ria.ru/20210102/vino-1591812744.html
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россия, леонид попович, экономика
Союз виноделов осудил решение Moet Hennessy прекратить ввоз шампанского
13:17 03.07.2021 (обновлено: 13:44 03.07.2021)
 
© Depositphotos / dteuropeБокалы с шампанским
Бокалы с шампанским - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Depositphotos / dteurope

Союз виноделов назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить ввоз шампанского в Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию.
Так он прокомментировал сообщения о том, что российская структура Moet Hennessy приостанавливает отгрузки шампанских вин из-за поправок к закону о госрегулировании оборота алкоголя.
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Соответствующий закон подписал накануне президент Владимир Путин. В частности, документ исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy отметили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино". При этом сами производители не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения.
По мнению Поповича, это письмо — "крик на пустом месте".
"Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", — сказал глава Союза виноградарей и виноделов РИА Новости.
Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России, полагает Попович.
"И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином", — сказал он.
По словам собеседника агентства, компании надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту или нет.
"Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке", — пояснил Попович.
Слово "шампанское" на этикетке никто не запрещает, подчеркнул он.
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