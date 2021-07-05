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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210705/maksim-1739859026.html
Директор находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам
Директор находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам - РИА Новости, 05.07.2021
Директор находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам
Директор певицы МакSим (Марины Амбросимовой) Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки в своем инстаграме. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T07:40
2021-07-05T12:03
шоубиз
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус в россии
россия
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марины Амбросимовой) Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки в своем инстаграме.Соколова добавила к посту видео с духовником Абросимовой игуменом Лукой (Степановым), который рассказал, как соборовал и причастил артистку в больнице. По его словам, певица осознавала происходящее. Сейчас важно сохранять надежду на лучшее, подчеркнул священнослужитель. Накануне игумен Лука сообщил в беседе с kp.ru, что МакSим пришла в сознание. Но представитель певицы опровергла эти слова, заявив РИА Новости, что артистка до сих пор в коме.
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маргарита соколова (директор макsим), коронавирус в россии, россия, макsим (марина абросимова)
Директор находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам
07:40 05.07.2021 (обновлено: 12:03 05.07.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Директор находящейся в коме певицы МакSим Соколова обратилась к россиянам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марины Амбросимовой) Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки в своем инстаграме.

"Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" — написала она.

Соколова добавила к посту видео с духовником Абросимовой игуменом Лукой (Степановым), который рассказал, как соборовал и причастил артистку в больнице. По его словам, певица осознавала происходящее. Сейчас важно сохранять надежду на лучшее, подчеркнул священнослужитель.
Накануне игумен Лука сообщил в беседе с kp.ru, что МакSим пришла в сознание. Но представитель певицы опровергла эти слова, заявив РИА Новости, что артистка до сих пор в коме.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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ШоубизМаргарита Соколова (директор МакSим)Коронавирус в РоссииРоссияМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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