Директор находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам
07:40 05.07.2021 (обновлено: 12:03 05.07.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Директор находящейся в коме певицы МакSим Соколова обратилась к россиянам
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марины Амбросимовой) Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки в своем инстаграме.
"Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" — написала она.
Соколова добавила к посту видео с духовником Абросимовой игуменом Лукой (Степановым), который рассказал, как соборовал и причастил артистку в больнице. По его словам, певица осознавала происходящее. Сейчас важно сохранять надежду на лучшее, подчеркнул священнослужитель.
Накануне игумен Лука сообщил в беседе с kp.ru, что МакSим пришла в сознание. Но представитель певицы опровергла эти слова, заявив РИА Новости, что артистка до сих пор в коме.