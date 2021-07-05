Директор находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам

"Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" — написала она.