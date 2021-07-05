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Лед и пальмы. Татьяна Навка привезла в Сочи шоу "Руслан и Людмила"

Лед и пальмы. Татьяна Навка привезла в Сочи шоу "Руслан и Людмила" - РИА Новости, 05.07.2021

Лед и пальмы. Татьяна Навка привезла в Сочи шоу "Руслан и Людмила"

В одном из крупнейших тематических парков России теперь можно увидеть музыкально-ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Руслан и Людмила". До конца... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:04

культура

куда поехать

что посмотреть

повилас ванагас

маргарита дробязко

алина загитова

александр панайотов

ани лорак

татьяна навка

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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости, Галина Соколова. В одном из крупнейших тематических парков России теперь можно увидеть музыкально-ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Руслан и Людмила". До конца сентября мировые звезды фигурного катания будут радовать детей и родителей любимой сказкой Пушкина. О сюрпризах, которые подготовила команда, и о том, как в Сочи летом залить каток и взять автограф у артистов, — в материале РИА Новости.Лед, короны и олимпийских чемпионов везли из Москвы В солнечный Краснодарский край из Москвы приехали 36 профессионалов — и всего за два дня залили прямо в самом большом цирковом шатре нашей страны каток площадью 20 на 40 метров. Такого в "Сочи Парке" никогда раньше не делали. Декорации, в том числе огромная Голова и уникальные костюмы, над которыми работали десятки мастеров (всего для шоу создали 120 ярких образов), приехали в Сочи еще в начале мая.По словам генерального директора "Сочи Парка" Людмилы Кузнецовой, на такие трудности они с командой пошли сознательно: решили, что в этом году в программе должно быть что-то грандиозное. "А что может быть масштабнее и интереснее, чем сказка "Руслан и Людмила"? Поскольку мы — арена самых крупных открытых парков русских сказок, то сделали Татьяне "итальянское предложение", от которого она просто не смогла отказаться", — рассказала Кузнецова. Четыре Людмилы и один Руслан На пресс-конференции перед премьерным показом Татьяна Навка раскрыла небольшой секрет: роль Людмилы в шоу по очереди будут исполнять сразу четыре олимпийские чемпионки: Аделина Сотникова, Алина Загитова, Татьяна Волосожар и сама автор постановки. "У зрителей будет возможность, если кто-то захочет, сравнить всех Людмил", — отметила Навка. Десятого июля публику ждет, по словам Татьяны, большой сюрприз: на лед в этом образе выйдут сразу три олимпийские чемпионки. В отличие от Людмилы в исполнении Татьяны Навки, которая прославилась на весь мир в танцах на льду, Аделина Сотникова, как Алина Загитова и Татьяна Волосожар, будут удивлять публику вращениями, прыжками и другими эффектными элементами. "У каждого вида фигурного катания свои особенности. Так, в спортивных танцах нет сложной акробатики, акцент сделан на художественном исполнении, артистизме и плавности движений. Девушкам-одиночницам приходится впервые кататься с партнером и учиться делать различные поддержки. Это все безумно интересно, но совсем не просто. Даже любые движения, кажущиеся зрителю спонтанными, — результат многочасовых тренировок", — пояснила Навка. А вот Руслан — один на всех. Роль отважного воина и любящего мужа уже несколько лет на постоянной основе играет Петр Чернышев — пятикратный чемпион США, двукратный победитель чемпионата Четырех континентов. Сочинское шоу "Руслан и Людмила" — настоящий театр на льду Несмотря на то что сейчас звезды фигурного катания выступают на совсем небольшом льду по олимпийским меркам, по мнению Татьяны Навки, из-за этого шоу только прекраснее."Здесь уют и домашняя атмосфера — ощущение настоящего театра", — отметила она. К тому же все участники спектакля — профессионалы самого высокого уровня и умеют приспосабливаться к любым условиям. Небольшой каток не мешает акробатам на льду Алексею Полищуку и Владимиру Беседину (Двое из ларца) делать хороший разгон и исполнять стойки на голове, а мастеру спорта Евгению Кузнецову, который играет коварного, но невероятно обаятельного Черномора, — прыжки и многочисленные сальто назад (этот трюк считают одним из сложнейших в фигурном катании). Невозможно оторваться и от красивых скольжений и чувственных поддержек в исполнении Повиласа Ванагаса (Финн, добрый волшебник) и Маргариты Дробязко (Наина, злая колдунья). Их номера всегда смотришь на одном дыхании. Многократные чемпионы Литвы и призеры чемпионатов Европы давно стали звездами шоу Татьяны Навки, как и Филипп Киркоров, который озвучивает ключевых персонажей. В "Руслане и Людмиле", например, голосом короля отечественной эстрады говорит Черномор. Партии Руслана и Людмилы исполнили Александр Панайотов и Ани Лорак. Зрители в восторгеШоу Татьяны Навки любят не только за известные имена, интересные истории и отточенные номера. Каждая постановка олимпийской чемпионки — симбиоз спорта, актерского мастерства и технических ноу-хау. Герои мюзиклов влюбляются, сражаются, тонут и даже оживают. Все это создают с помощью всевозможных деталей: красочных проекций, световых мечей и даже фокусов, которые исполняют сами фигуристы. После первых показов "Руслана и Людмилы" в Сочи дети были в восторге от иллюзии, когда Финн поднимает в воздух Руслана. Из зала доносились крики: "А как так дядя взлетел?" Ответ простой: это магия сцены, вернее — льда, и никакого обмана. На протяжении почти двух часов, пока длится спектакль, дети и родители искренне сопереживают героям и радуются, когда все заканчивается хеппи-эндом, аплодируя в такт "Калинке-малинке", танцующим на поклонах Татьяне Навке и ее команде. А самые ловкие получают автограф главных героев и селфи на память. "Я сфотографировалась с олимпийской чемпионкой!" — радуется маленькая зрительница, выходя из "Сочи Парка". В Сочи шоу "Руслан и Людмила" будет идти до 30 сентября. Все меры безопасности, связанные с коронавирусом, строго соблюдают. Поэтому, как утверждают организаторы, бояться нечего. А уже зимой олимпийская чемпионка планирует представить в Москве долгожданный балет на льду "Лебединое озеро".

https://ria.ru/20201231/navka-1591262073.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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