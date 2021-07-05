https://ria.ru/20210705/krym-1740018768.html

Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения

Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения - РИА Новости, 05.07.2021

Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения

Крым рассчитывает получить в июле деньги из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры городов и районов, пострадавших при наводнении, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T23:54

2021-07-05T23:54

2021-07-05T23:54

подтопления в крыму

россия

сергей аксенов (политик)

керчь

иркутская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Крым рассчитывает получить в июле деньги из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры городов и районов, пострадавших при наводнении, сообщил глава республики Сергей Аксенов."По восстановлению инфраструктуры я передал все данные в федеральный центр. На этой неделе все наши министерства профильные подтверждают с федеральными министерствами размер ущерба, нанесенного в результате ЧС. Как только размер будет подтвержден, а мы договорились до конца этой недели, на следующей неделе заходит решение в правительство на выделение средств и приступаем к работе. Планируем в июле получить деньги в полном объеме для ликвидации последствий ЧС", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.В частности, по его словам, речь идет о ремонте кровель, дорог, учреждений образования и здравоохранения, восстановлении придомовых территорий.Аксенов подчеркнул, что в Крыму будут предоставлены меры поддержки по аналогии с городом Тулун Иркутской области, где также несколько лет назад также произошло наводнение.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиардов рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

россия

керчь

иркутская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), керчь, иркутская область, республика крым