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Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения
Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения - РИА Новости, 05.07.2021
Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения
Крым рассчитывает получить в июле деньги из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры городов и районов, пострадавших при наводнении, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T23:54
2021-07-05T23:54
подтопления в крыму
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
иркутская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Крым рассчитывает получить в июле деньги из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры городов и районов, пострадавших при наводнении, сообщил глава республики Сергей Аксенов."По восстановлению инфраструктуры я передал все данные в федеральный центр. На этой неделе все наши министерства профильные подтверждают с федеральными министерствами размер ущерба, нанесенного в результате ЧС. Как только размер будет подтвержден, а мы договорились до конца этой недели, на следующей неделе заходит решение в правительство на выделение средств и приступаем к работе. Планируем в июле получить деньги в полном объеме для ликвидации последствий ЧС", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.В частности, по его словам, речь идет о ремонте кровель, дорог, учреждений образования и здравоохранения, восстановлении придомовых территорий.Аксенов подчеркнул, что в Крыму будут предоставлены меры поддержки по аналогии с городом Тулун Иркутской области, где также несколько лет назад также произошло наводнение.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиардов рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
россия
керчь
иркутская область
республика крым
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подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), керчь, иркутская область, республика крым
Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения
23:54 05.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыму выделят федеральные средства на восстановление после наводнения

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Крым рассчитывает получить в июле деньги из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры городов и районов, пострадавших при наводнении, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По восстановлению инфраструктуры я передал все данные в федеральный центр. На этой неделе все наши министерства профильные подтверждают с федеральными министерствами размер ущерба, нанесенного в результате ЧС. Как только размер будет подтвержден, а мы договорились до конца этой недели, на следующей неделе заходит решение в правительство на выделение средств и приступаем к работе. Планируем в июле получить деньги в полном объеме для ликвидации последствий ЧС", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
В частности, по его словам, речь идет о ремонте кровель, дорог, учреждений образования и здравоохранения, восстановлении придомовых территорий.
Аксенов подчеркнул, что в Крыму будут предоставлены меры поддержки по аналогии с городом Тулун Иркутской области, где также несколько лет назад также произошло наводнение.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиардов рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияСергей Аксенов (политик)КерчьИркутская областьРеспублика Крым
 
 
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