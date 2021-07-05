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В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней
В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней - РИА Новости, 05.07.2021
В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней
Практически все водохранилища заполнены в Крыму после прошедших ливней, республика будет иметь хороший водный запас, сообщил глава парламента региона Владимир... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:24
2021-07-05T14:24
подтопления в крыму
владимир константинов
ялта
симферополь
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Практически все водохранилища заполнены в Крыму после прошедших ливней, республика будет иметь хороший водный запас, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов."Практически три года у нас не было воды, а сейчас идет компенсация… У нас сейчас все водохранилища практически заполнены и наполняются, единственное – Симферопольское водохранилище, но его уровень очень быстро растет. Поэтому в ближайшие дни мы будем иметь хороший водный запас, что не может нас не радовать", - сказал Константинов в эфире канала "Россия 24".По данным крымского гидрометцентра, только после июньских дождей приток воды в водохранилища Крыма составил: в Белогорское – 11,3 миллиона кубометров, Симферопольское – 6,6 миллиона кубометров, Партизанское (для снабжения водой Симферополя) – около 8 миллионов кубометров, Счастливое (для водоснабжения Ялты) – 9,8 миллиона кубометров и Чернореченское (для снабжения Севастополя) – 28,5 миллиона кубометров.Общий суммарный объем воды в водохранилищах Крыма, расположенных в руслах рек, по состоянию на 1 июля 2021 года, составил 130,6 миллиона кубометров, что на 51 миллион кубометров больше, чем на начало лета. В комментарии РИА Новости в гидрометцентре сообщили, что наполнение водохранилищ в Крыму продолжилось в июле, на некоторых водохранилищах уже пришлось сбрасывать воду из-за угрозы их переполнения.Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков.
ялта
симферополь
республика крым
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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подтопления в крыму, владимир константинов, ялта, симферополь, республика крым, севастополь, общество
В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней
14:24 05.07.2021
 
© РИА Новости / Наталия Назарук / Перейти в фотобанкВодозабор на реке Бельбек в Крыму
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Наталия Назарук
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В Крыму практически все водохранилища заполнились после ливней

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Практически все водохранилища заполнены в Крыму после прошедших ливней, республика будет иметь хороший водный запас, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
"Практически три года у нас не было воды, а сейчас идет компенсация… У нас сейчас все водохранилища практически заполнены и наполняются, единственное – Симферопольское водохранилище, но его уровень очень быстро растет. Поэтому в ближайшие дни мы будем иметь хороший водный запас, что не может нас не радовать", - сказал Константинов в эфире канала "Россия 24".
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
По данным крымского гидрометцентра, только после июньских дождей приток воды в водохранилища Крыма составил: в Белогорское – 11,3 миллиона кубометров, Симферопольское – 6,6 миллиона кубометров, Партизанское (для снабжения водой Симферополя) – около 8 миллионов кубометров, Счастливое (для водоснабжения Ялты) – 9,8 миллиона кубометров и Чернореченское (для снабжения Севастополя) – 28,5 миллиона кубометров.
Общий суммарный объем воды в водохранилищах Крыма, расположенных в руслах рек, по состоянию на 1 июля 2021 года, составил 130,6 миллиона кубометров, что на 51 миллион кубометров больше, чем на начало лета. В комментарии РИА Новости в гидрометцентре сообщили, что наполнение водохранилищ в Крыму продолжилось в июле, на некоторых водохранилищах уже пришлось сбрасывать воду из-за угрозы их переполнения.
Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков.
 
Подтопления в КрымуВладимир КонстантиновЯлтаСимферопольРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
 
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