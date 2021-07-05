https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html

В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней

В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней - РИА Новости, 05.07.2021

В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней

Практически все водохранилища заполнены в Крыму после прошедших ливней, республика будет иметь хороший водный запас, сообщил глава парламента региона Владимир... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:24

2021-07-05T14:24

2021-07-05T14:24

подтопления в крыму

владимир константинов

ялта

симферополь

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Практически все водохранилища заполнены в Крыму после прошедших ливней, республика будет иметь хороший водный запас, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов."Практически три года у нас не было воды, а сейчас идет компенсация… У нас сейчас все водохранилища практически заполнены и наполняются, единственное – Симферопольское водохранилище, но его уровень очень быстро растет. Поэтому в ближайшие дни мы будем иметь хороший водный запас, что не может нас не радовать", - сказал Константинов в эфире канала "Россия 24".По данным крымского гидрометцентра, только после июньских дождей приток воды в водохранилища Крыма составил: в Белогорское – 11,3 миллиона кубометров, Симферопольское – 6,6 миллиона кубометров, Партизанское (для снабжения водой Симферополя) – около 8 миллионов кубометров, Счастливое (для водоснабжения Ялты) – 9,8 миллиона кубометров и Чернореченское (для снабжения Севастополя) – 28,5 миллиона кубометров.Общий суммарный объем воды в водохранилищах Крыма, расположенных в руслах рек, по состоянию на 1 июля 2021 года, составил 130,6 миллиона кубометров, что на 51 миллион кубометров больше, чем на начало лета. В комментарии РИА Новости в гидрометцентре сообщили, что наполнение водохранилищ в Крыму продолжилось в июле, на некоторых водохранилищах уже пришлось сбрасывать воду из-за угрозы их переполнения.Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков.

ялта

симферополь

республика крым

севастополь

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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-05T14:24 true PT0M49S

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подтопления в крыму, владимир константинов, ялта, симферополь, республика крым, севастополь, общество