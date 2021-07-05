https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

КовиВак - вакцина от коронавируса центра Чумакова: инструкция, отзывы привитых, где привиться

"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

Вакцина "КовиВак" для профилактики COVID-19 сделана из убитого коронавируса, не способного размножаться и инфицировать, но надежно формирующего иммунитет. Это... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вакцина "КовиВак" для профилактики COVID-19 сделана из убитого коронавируса, не способного размножаться и инфицировать, но надежно формирующего иммунитет. Это отработанная в течение десятков лет технологическая платформа. С ее помощью создают вакцину от полиомиелита. "КовиВак" зарегистрирован в феврале этого года, в гражданский оборот поступило миллион доз. Из чего состоит эта вакцина от коронавируса, какие противопоказания и побочные эффекты, а также где ее найти — в материале РИА Новости.Состав вакцины "КовиВак"В марте-апреле прошлого года ученые из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН выделили из биоматериала первых пациентов "Коммунарки" РНК коронавируса SARS-CoV-2. Геномы сравнили с известными на тот момент уханьскими образцами и проследили эволюцию вируса на российской почве. Отобранные вирусы культивировали в клеточной линии Vero и получили штамм AYDAR-1. Именно он лег в основу вакцины "КовиВак".Производство вакцины представляет собой культивирование клеточной линии Vero, наработку в ней штамма AYDAR-1, химическое уничтожение оболочки вируса, инактивацию РНК и наиболее ответственный этап — очистку.В результате остаются только неактивные цельновирионные частицы и фрагменты вирусных белков. Важно, что сохраняются поверхностные белки-шипы, необходимые для формирования защитных антител.Действующее вещество "КовиВака" находится в буферном растворе вместе с вспомогательными молекулами, включая гидроксид алюминия, усиливающий иммунный ответ. Вакцина не содержит антибиотиков и консервантов.Принцип действия и отличия от других вакцинПри введении дозы "КовиВака" к месту укола стягиваются иммунные клетки. Они классифицируют убитые вирусные частицы как вражеские и начинают с ними бороться. В результате каскада процессов в крови организма синтезируются защитные антитела.При встрече с реальной коронавирусной инфекцией эти антитела будут сразу ее уничтожать. "КовиВак" также вызывает т-клеточный иммунитет, но возможно, менее выраженный, чем "Спутник V".В отличие от "Спутник V" и "ЭпиВакКороны" "КовиВак" сделан из целых частиц коронавируса. Таким образом, организм тренируется на небольшой дозе реального, пусть и инактивированного, вируса. В таком случае формируется полноценный антительный ответ.Инструкция по применениюПодготовка к вакцинацииНа вакцинацию нужно приходить в относительно здоровом состоянии, в период ремиссии хронических заболеваний.Вакцина "КовиВак" показана для профилактики ковида людям в возрасте 18-60 лет.Согласно памятке Минздрава, анализ на антитела перед прививкой делать не обязательно. То же касается ПЦР-анализа: проводить его нужно при наличии симптомов или контактов в последние две недели с человеком, у которого подтвержден COVID-19.Нельзя принимать препараты, угнетающие функцию иммунной системы, месяц до и после прививки, чтобы не снизить ее эффективность.Как делается прививка "КовиВак"Перед процедурой обязателен осмотр врача, измерение температуры, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, осмотр зева. Это нужно, чтобы исключить противопоказания к прививке.Медицинский работник рассказывает о возможных побочных эффектах вакцины и помогает заполнить информированное добровольное согласие на проведение процедуры.Препарат "КовиВак" в виде суспензии расфасован в однодозовые ампулы и флаконы по 0,5 миллилитра, а также во флаконы по пять доз. Его хранят в холодильнике при температуре два-шесть градусов, поэтому размораживание не требуется. Укол делают в верхнюю треть наружной поверхности плеча.Что нельзя делать после прививкиПосле укола нужно полчаса посидеть около прививочного кабинета, находясь под наблюдением медицинских работников. Это общее правило для всех вакцинаций.Согласно рекомендациям Минздрава, в последующие три дня не следует посещать баню, сауну, злоупотреблять алкоголей, активно заниматься спортом. Что касается условия не мочить место прививки три дня, то здесь мнение врачей расходятся. Например, доктор Александр Мясников считает это требование устаревшим.После прививки "КовиВаком" не нужно соблюдать самоизоляцию, поскольку препарат не содержит живого вируса. В результате прививки нельзя заразить окружающих.Интервал между прививками"КовиВак" вводится дважды с интервалом 14 дней. Состав и дозировка обеих прививок одинаковы. Разработчики не исключают в будущем увеличение интервала до 21 дня.Когда появятся антитела к коронавирусуЗаведующий отделом общей вирусологии Центра Чумакова Георгий Игнатьев, выступая на президиуме РАН 29 июня, рассказал об эффективности и безопасности "КовиВака" (здесь с отметки 39:00). На доклинической стадии иммунный ответ наблюдался у мышей и приматов.Иммунологическую эффективность вакцины изучали в нескольких медицинских центрах при проведении I-II фазы клинических исследований. На седьмой день у добровольцев определили вируснейтрализующие антитела, спустя 42 дня после введения первой дозы иммунный ответ сформировался у 85,7 процента привитых вакциной "КовиВак".Побочные эффекты от вакцины "КовиВак"Доклинические испытания на животных показали, что "КовиВак" не токсичен и безопасен. Исследования на людях это подтвердили. Препарат не вызывал ни местных, ни системных реакций, негативных невралгических эффектов.Согласно инструкции к препарату, после вакцинации побочные реакции могут длиться до трех суток. Чаще всего отмечают боль, уплотнение в месте инъекции, а также головную боль, кратковременное повышение температуры.Могут быть аллергические реакции, увеличение лимфоузлов. Также из-за напряжения иммунитета после вакцинации возможно присоединение ОРВИ.Продолжительность действияКак долго "КовиВак" защищает от ковида, неизвестно. Это предстоит изучить в ходе третьей фазы клинических испытаний на 30 тысячах добровольцах. Гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщал, что иммунитет действует восемь месяцев.Противопоказания для вакцинацииВакцину "КовиВак" не делают детям моложе 18 лет и лицам старше 60 лет, беременным и кормящим матерям. Также среди противопоказаний — онкопатологии, ХОБЛ, аллергические состояния."КовиВак" противопоказан тем, у кого в прошлом на любую другую вакцину была тяжелая аллергическая реакция, такая как анафилактический шок, отек Квинке.Вакцинацию откладывают на время острых лихорадочных состояний, инфекционных заболеваний, обострения хронических болезней.Есть также ряд тяжелых заболеваний, которые требуют осторожности, консультации с лечащим врачом для оценки пользы/рисков.Отзывы привитых "КовиВаком"В конце декабря прошлого года бывший главный санитарный врач академик Геннадий Онищенко заявил, что привился "КовиВаком". Свой выбор он объяснил тем, что в данном случае иммунная система вырабатывает антитела на цельный коронавирус.В Telegram создан чат, где публикуются народные отчеты о вакцинации "КовиВаком". В нем более десяти тысяч участников. Главным образом после прививки люди отмечают слабость, головокружение, сонливость, кожный зуд, боль в месте укола, кратковременное повышение температуры тела, легкое недомогание.Где можно привиться "КовиВаком"При записи на вакцинацию во многих медицинских учреждениях существует выбор между тремя зарегистрированными в России препаратами. Так, в Москве "КовиВак" доступен в пяти местах: это детские городские поликлиники № 99, 94, 143, 7, 42.Пока "КовиВак" поставляется в большинство регионов России ограниченными партиями, поэтому быстро заканчивается. К концу июня было выпущено миллион доз. Уточнить, где есть эта вакцина, можно по телефону горячей линии регионального органа здравоохранения.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье