https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739886720.html

В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.07.2021

В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 24 353 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:31

2021-07-05T11:31

2021-07-05T16:17

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 353 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 142 заразившихся. Темп прироста несколько снизился — с 0,45 до 0,44 процента. Умерли 654 человека, выписались после лечения 14 540. У 13,4 процента инфицированных не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 6557 (накануне было 7624), Подмосковье — 2651, Санкт-Петербурге — 1828, Нижегородской области — 448, Воронежской — 362, Забайкальском крае — 340, Крыму — 337, Бурятии — 331, Брянской области — 327, Красноярском крае и Свердловской области — по 322.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — семеро заразившихся, а в Еврейской автономной области их 24. На Чукотке прироста за сутки нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 635 294 человека, из них 138 579 умерли, 5 083 441 пациент вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 182,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 183,7 миллиона. Почти четыре миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятую строчку, опережая Турцию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.

https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739813065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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