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В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.07.2021
В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 24 353 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:31
2021-07-05T16:17
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 353 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 142 заразившихся. Темп прироста несколько снизился — с 0,45 до 0,44 процента. Умерли 654 человека, выписались после лечения 14 540. У 13,4 процента инфицированных не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 6557 (накануне было 7624), Подмосковье — 2651, Санкт-Петербурге — 1828, Нижегородской области — 448, Воронежской — 362, Забайкальском крае — 340, Крыму — 337, Бурятии — 331, Брянской области — 327, Красноярском крае и Свердловской области — по 322.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — семеро заразившихся, а в Еврейской автономной области их 24. На Чукотке прироста за сутки нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 635 294 человека, из них 138 579 умерли, 5 083 441 пациент вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 182,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 183,7 миллиона. Почти четыре миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятую строчку, опережая Турцию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом
11:31 05.07.2021 (обновлено: 16:17 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В России за сутки выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 353 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 25 142 заразившихся. Темп прироста несколько снизился — с 0,45 до 0,44 процента. Умерли 654 человека, выписались после лечения 14 540. У 13,4 процента инфицированных не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 6557 (накануне было 7624), Подмосковье — 2651, Санкт-Петербурге — 1828, Нижегородской области — 448, Воронежской — 362, Забайкальском крае — 340, Крыму — 337, Бурятии — 331, Брянской области — 327, Красноярском крае и Свердловской области — по 322.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — семеро заразившихся, а в Еврейской автономной области их 24. На Чукотке прироста за сутки нет.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 635 294 человека, из них 138 579 умерли, 5 083 441 пациент вылечился.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 182,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 183,7 миллиона. Почти четыре миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятую строчку, опережая Турцию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.
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